강지환, 필리핀 여성과 한 침대에? "사진 속 男 강지환 맞지만…"

한 필리핀 여성이 자고 있는 배우 강지환(34)의 얼굴을 촬영해 페이스북에 올렸다.

필리핀 여성 A씨는 11일 자신의 페이스북에 “한국 배우 강지환과 함께 잤다(together sleep with Korean actor mr. ji hwan Kang)”는 글과 함께 자고 있는 강지환의 얼굴 사진을 올렸다.

강지환 측은 논란이 확산되자 “사진 속 주인공은 강지환이 맞다”면서도 “사진을 올린 여성은 현지 촬영을 안내한 가이드의 아내이며 회식 자리에서 장난으로 올린 사진”이라고 해명했다. 이어 “현재 강지환은 잡지 화보 촬영 차 필리핀에 머물고 있다”며 “본인도 지금 굉장히 놀란 상태다. 곧 해당 여성이 직접 해명하는 글을 페이스북에 게재할 것이다. 오해는 자제해 달라”고 부탁했다.

A씨 역시 사과하는 글을 올렸다. A씨는 11일 오후 자신의 페이스북에 “매우 죄송합니다. 단지 편집된 사진입니다. 그는 나의 우상이기 때문에 용서해주시길 바랍니다. 다시 한 번 죄송합니다(very sorry only edited pictures hope you can forgive me because his my idol sorry again)”라고 글을 남겼다.

온라인 중앙일보

