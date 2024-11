'대권 포기 선언' 놓고 서청원-김무성 진흙탕 싸움

[앵커]

새누리당 당권을 둘러싼 진흙탕 싸움이 점입가경입니다. "차기 대권을 포기하면 나도 중대 결심을 하겠다"는 서청원 의원의 요구에, 김무성 의원은 "중대결심부터 밝히라"고 응수했습니다. 갈등 봉합이 쉽지 않을 거란 얘기가 나옵니다.

조민진 기자입니다.

14일 새누리당 전당대회를 앞두고 열린 마지막 TV 토론회.

친박근혜계 좌장 서청원 의원이 비박근혜계 대표주자인 김무성 의원에게 대권 도전에 대한 확답을 줄기차게 요구합니다.

"대권 욕심이 있는 사람이 당 대표가 되면 대통령 레임덕이 온다"며 김 의원을 자극한 겁니다.

김 의원은 어제(9일) 서 의원이 영남권 합동연설회에서 공언한 "중대 결심이 뭐냐"고 맞받았습니다.

두 사람의 대권 논쟁은 토론회 이후 장외 공방으로 이어졌습니다.

[서청원/새누리당 의원 (10일 기자회견) : (김무성 후보는) 아직 대답이 없습니다. 사실상 (대권 포기) 거부 의사로 받아들일 수밖에 없습니다.]

[김무성/새누리당 의원 (기자 질의응답) : (중대결정에 대한) 그런 말씀 안 하시고 나한테 일방적으로 '포기해라' '선언해라' 그러는 건 옳지 못하다고 생각합니다.]

이밖에도 2010년 김무성 의원이 세종시 수정안을 지지했던 것과 관련해 서 의원은 "신뢰를 저버렸다"고 공격했고, 김 의원은 "명예훼손"이라고 응수했습니다.

특히 서 의원은 새누리당 의원과 당협위원장 60여 명과의 조찬 회동에서 "대권 욕심이 있는 사람이 당 대표를 하면 안 된다"고 중지를 모은 사실을 공개했고, 김 의원 측은 현역 의원을 동원한 불법 선거운동이라고 비판했습니다.

