배우 이지아, 시나리오 작가로 할리우드 노크

배우 이지아(36·사진)가 연기자가 아닌 시나리오 작가로 할리우드에 데뷔할 예정이다. 이지아가 시나리오를 쓴 영화의 가제는 ‘컨셔스 퍼셉션’(Conscious Perception). 가까운 미래에 사람의 마음을 조작할 수 있는 기술로 인해 혼란에 빠지게 되는 사회와 사람들의 이야기를 그린 미스터리 영화다. 미국 영화사 마이바흐 필름 프로덕션은 내년 중반 미국에서 촬영을 시작할 계획이다. 제작비는 100억원 규모로 알려졌다.

마이바흐 필름 프로덕션은 작품성 있는 작가주의 영화를 주로 만들어온 영화사다. 엘리자베스 올슨이 주연한 선댄스 영화제 감독상 수상작 ‘마사 마시 메이 말린’(Martha Marcy May Marlene·2011), 다코타 패닝·제시 아이젠버그 주연의 ‘어둠 속에서’(Night Moves·2013) 등으로 할리우드에서 주목을 받아왔다. 현재는 앰버 허드·크리스토퍼 월킨 주연으로 내년 개봉할 ‘웬 아이 리브 마이 라이프 오버 어게인’(When I Live My Life Over Again)을 촬영 중이다.

이 영화사는 2년 전 이지아를 처음 만났다. 그가 시나리오 집필에 관심이 있다는 사실을 알고 습작을 받아 본 뒤 지난해 이미 3편의 시나리오를 쓰기로 계약을 마쳤다. 이번 영화는 현재 시나리오 완성단계로, 이지아는 한글로 시나리오를 쓴 뒤 이를 영어로 옮기고 다듬는 과정에도 직접 참여한 것으로 전해졌다. 실제 제작은 마이바흐 필름 프로덕션의 계열사인 퍼스펙티브 픽처스가 맡을 것으로 보인다.

퍼스펙티브 픽처스 관계자는 “한국에서 유명한 배우로 활동 중인 이지아의 또 다른 재능을 할리우드에 소개할 수 있게 돼 기쁘다”며 “할리우드 톱스타와 유명 스태프가 참여하게 될 ‘컨셔스 퍼셉션’은 미국뿐 아니라 전 세계 시장에서도 좋은 반응을 얻을 수 있는 작품이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

LA중앙일보 이경민 기자