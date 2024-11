새누리, 동작을 결국 나경원…기동민·노회찬과 3파전

[앵커]

7·30 재보선의 최대 승부처는 서울 동작을인데요. 여야의 대진표가 가닥을 잡아가고 있습니다. 새누리당은 돌고 돌아서 나경원 전 의원을 전략공천하기로 했고요. 새정치민주연합에선 기동민 전 서울시 정무부시장이, 그리고 정의당에선 노회찬 전 대표가 출마를 공식화했습니다.

조민진 기자의 보도입니다.

[기자]

새누리당 나경원 전 의원이 이완구 원내대표를 만난 자리에서 동작을 보궐선거에 출마해 달라는 당의 요구를 받아들일 것임을 시사했습니다.

[나경원/전 새누리당 의원 : 정치인은 어떤 정치행위를 하는 데 있어서 가장 중요한 게 명분이라고 생각을 하기 때문에, 당의 어려움이나 대한민국 어려움 잘 듣고 한 번 더 고민을 열심히….]

애초 새누리당이 공을 들인 김문수 전 경기지사의 출마가 무산되고, 그 대신 나 전 의원이 고심 끝에 당의 간곡한 권유를 수용한 겁니다.

나 전 의원은 당 비상대책위원회의에 참석해 출마 입장을 밝힐 예정입니다.

새정치민주연합에선 기동민 전 서울시 정무부시장이 기자회견을 열고 당의 전략공천 결정을 받아들여 동작을에 출마하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

[기동민/전 서울시 정무부시장 : 반드시 승리하기 위해 저를 공천한 당의 결정을 존중할 것이며 어떤 순간에도 물러나지 않고 정면 돌파하겠습니다.]

기 전 부시장의 회견 도중 허동준 전 동작을 지역위원장과 지지자들이 격하게 항의하면서 회견장이 순식간에 아수라장으로 변하기도 했습니다.

정의당의 노회찬 전 대표도 동작을 출마 기자회견을 열었습니다.

[노회찬/전 정의당 대표 : (새정치연합) 사무총장이라는 분이 공개적으로 저의 출마가 새누리에게 어부지리를 안겨주는 것으로 출마하지 말았으면 한다고 한 것은… '슈퍼 갑' 행세를 톡톡히 하고 있다….]

7·30 재보선의 승부를 가를 서울 동작을 보궐선거는 새누리당 나경원 전 의원과 '박원순 사람'으로 불리는 새정치연합 기동민 전 부시장의 싸움에 정의당 노회찬 전 대표까지 가세한 3파전 구도로 치러지게 됐습니다.

