[인사] 법무부 外

◆법무부＜부이사관 승진＞▶인천출입국관리사무소장 이세윤▶수원〃 김삼준＜서기관 승진＞▶출입국심사과 이기흠▶외국인정책과 현근영▶인천공항출입국관리사무소 총무과장 우석환▶서울〃 이민특수조사대장 김동욱▶부산〃 관리과장 박기주＜서기관 전보＞▶이민조사과장 이동권▶이민정보〃 김수남▶국적〃 배상업▶서울출입국관리사무소 총무〃 한상천▶서울남부출입국관리사무소장 황택환▶대구〃 김병조▶대전〃 김판준▶여수〃 이진곤▶김포〃 박상훈▶광주〃 안석규▶청주〃 이진환▶화성외국인보호소장 김민수
◆금융위원회＜국장급 전보＞▶중소서민금융정책관 도규상
◆중소기업청▶경영판로국 인력개발과장 이현조
◆부산시＜2급＞▶시의회사무처장 배광효＜3급＞▶상수도사업본부장 신용삼▶문화체육관광국장 홍기호▶해양농수산국장 송양호▶사하구 부구청장 요원 서혜숙▶여성가족정책관 김희영▶건설방재관 권준안＜4급＞◆담당관▶여성정책 최기수▶감사 박진옥▶조사 오태근▶재정관리 문항준▶창조과학산업 권갑현▶방송통신산업 김홍태▶도시경관 황인홍▶한-아세안정상회의 행사지원 박준우▶세정 김영수◆과장▶건설정책 최동환▶창조도시기획 손병철▶총무 유효종▶장애인복지 하애란▶고령화대책 박현범▶체육진흥 이순학▶교통정책 이석근▶자원순환 이상철▶기술관리 김윤성▶도시재생 강신윤▶녹지정책 최인호▶푸른산림 허영수▶영상문화산업 조원달▶마이스산업 조용철▶인재개발원 교육기획 윤동철▶인재개발원 교육지원 허원▶수산진흥 권정안◆부구청장 요원▶서구 김종윤▶동구 황동철◆국장 요원▶북구 김영철▶해운대구 심성태▶사상구 박동훈▶서구 서태원▶영도구 김태원▶동래구 박동원◆단장▶국제산업물류도시개발 정성호▶공원유원지재정비추진 김현재◆센터장▶낙동강하구에코 김형국▶아동보호종합 김회순◆관장▶여성문화회 이귀주◆사업소장▶푸른도시가꾸기 여운철▶체육시설관리 황인구◆부산시▶조영태 김남련▶시의회사무처 임병화
◆인천시▶총무과장 이경녕▶상수도사업본부 수도관리시설소장 권오정▶강화군 부군수 권순명
◆충북도＜4급 승진＞▶도로과장 신경원
◆부산시 소방안전본부＜전보＞▶부산소방안전본부 특수구조단장 김정규◆소방서장▶동래 류화열▶남부 공정석▶항만 박환근▶중부 문황식▶금정 서득화▶강서 정창영＜승진＞▶부산소방안전본부 종합상황실장 안유득
◆대전시 소방본부▶본부 119종합상황실장 이선문▶중부소방서장 정희만◆과장▶중부소방서 예방안전 신관우▶서부소방서 〃 이현상▶동부소방서 소방행정 김건열▶〃 현장대응 남기건▶북부소방서 소방행정 이동희▶〃 예방안전 안선엽
◆충남도 소방본부▶소방행정과장 김근제▶방호구조과장 오영환◆소방서장▶천안서북 방상천▶아산 이종하▶논산 류봉희▶당진 김득곤▶부여 김봉식
◆경남도 소방본부▶소방행정과장 최기두▶예방대응과장 이수영▶구조구급과장 이강호◆소방서장▶진주 문병섭▶사천 김동권▶밀양 김기룡▶거제 윤종암▶함안 최만우▶창녕 백형환▶산청 전종성▶합천 차차봉▶남해 이한구
◆제주도 소방안전본부▶제주소방서장 김지형
◆성균관대▶사범대학장 겸 교육대학원장 진재교▶중국대학원장 이희옥
◆국민체육진흥공단＜1급 승진·전보＞▶공단본부 기획조정실장 오치정▶경륜경정사업본부 관악지점장 최기원＜2급 승진·전보＞▶공단본부 홍보실장 신희섭▶경륜경정사업본부 시흥지점장 권동연▶〃 성북지점장 이재효▶〃 전산방송실장 김석빈▶〃 사업전략팀장 김성택
◆한국가스안전공사＜1급 승진＞▶시험검사처장 송기연▶안전연구실장 임호석▶부산지역본부장 신희수＜2급 승진＞▶비서실장 박희준▶홍보부장 김종일▶고압가스〃 유방현▶시설진단〃 정무철▶시스템연구〃 김병덕▶전남동부지사 석유화학부장 정행원▶울산지역본부 〃 신동호▶경기서부지사 검사1부장 강봉구▶충북지역본부 〃 김형석 ＜1급 전보＞▶가스안전교육원장 김성문▶석유화학진단처장 노오선▶인천지역본부장 조영도▶대전충남〃 장석봉▶경남〃 손상근＜2급 전보＞◆지사장▶서울남부 탁송수▶전남서부 박원준▶경기북부 신행철▶경기동부 김영규▶경남서부 문성욱▶제주지역본부장 오국렬▶방폭인증센터장 김기회▶장치진단부장 엄석화▶인천지역본부 도시가스부장 김정열▶경기지역본부 〃 고영규