[인사] 법제처 外

◆법제처＜과장급 승진＞▶법제지원단 공은정＜과장급 전보＞▶행정법제국 이광제▶사회문화법제국 김진
◆원자력안전위원회＜과장급 전보＞▶국제협력담당관 서기관 함진주▶안전소통담당관 서기관 심은정▶생활방사선안전과장 기술서기관 김기태
◆강원도＜국장급＞▶춘천부시장 이욱재▶지역대학발전협의체 준비단장 신용철＜과장급＞◆과장▶안전자치행정국 총무 장시택▶문화관광체육국 관광마케팅 오원종▶〃 관광정책 박만수▶보건복지여성국 복지정책 조인묵▶〃 경로장애인 최종성▶경제진흥국 경제정책 박흥용▶〃 기업활성화 백종수▶〃 전략산업 김길수▶〃 자원개발 한석희▶녹색자원국 에너지자원 유성택▶농축산식품국 친환경농업 직대 이희주▶동해안권 경제자유구역청 투자유치국 투자유치1 직대 김용국▶〃 〃 행정개발국 기업지원 직대 정기옥▶환동해본부 기획총괄 홍용기▶〃 수산정책 김성삼▶〃 어업지원 곽상균▶〃 해운항만 직대 전상덕▶동계올림픽추진본부 총괄기획 직대 고영선▶인재개발원 교육지원 이낙종▶비서실장 직대 정일화▶기획조정실 예산담당관 노재수▶〃 정보화〃 박기수▶농업기술원 미래농업교육원장 직대 박세식▶수산자원연구원장 박정호▶산림개발〃 최기호▶해양심층수 수산자원센터소장 이병구▶축산기술연구센터〃 박양순▶내수면자원센터〃 직대 홍성봉▶강원도립대학 사무국장 고완주▶2018평창동계올림픽조직위원회 파견 안덕수▶농산물원종장장 직대 이영일
◆경남도▶정책단장 오태완▶비서실장 정장수▶대외협력관(서울본부) 김규준▶인사과 윤인국
◆대전시교육청＜3급 전보＞▶행정국장 윤문학＜3급 승진＞▶기획조정관 이병수▶대전평생학습관장 강경섭▶대전학생교육문화원장 전우창＜4급 전보＞▶재정과장 이석학▶대전교육연수원 행정연수부장 조은상▶한밭교육박물관장 한춘수▶대전학생해양수련원장 전영석▶대전교육정보원 총무부장 염성철▶동부교육지원청 행정지원국장 권오석▶서부교육지원청 〃 오세철＜4급 승진＞▶기획조정관실 정책기획담당 신경수▶대전교육과학연구원 총무부장 오수현
◆제주도교육청▶제주교육박물관장 현봉추▶총무과 비서관 이경언▶행정국장 직대 김병호
◆한밭대▶국제교류원 이성식▶제2행정실장 최낙근