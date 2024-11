김 의원 청탁받은 부동산, 상업지역 되면 값 2배 '껑충'

[앵커]

김형식 서울시의원 살인교사 사건과 관련해, 숨진 재력가의 부동산 용도 변경을 위한 거액의 뇌물 청탁이 있었다는 의혹이 나오고 있습니다.

문제의 부동산이 어떤 건지, 이가혁 기자가 취재했습니다.

[기자]

지난 3월 피살된 서울 강서구 재력가 송모 씨 소유의 건물입니다.

지하철 5호선 발산역에서 걸어서 3분도 채 걸리지 않고 건물 바로 앞엔 시내버스와 공항버스 정류장까지 있습니다.

지하 1층, 지상 3층의 이 상가 건물의 매매가는 600억 원 정도로 추산됩니다.

[인근 부동산업체 관계자 : (금싸라기 땅이네요?) 금싸라기가 아니라 그냥 금땅이에요, 금땅.]

하지만 이 일대는 일반주거지역으로 건물 용적률과 업종 등에 제약이 있습니다.

상업지역으로만 바뀌면 부동산 가치도 2배 이상 뛴다는 게 부동산 업계의 판단입니다.

[인근 부동산업체 관계자 : 100% 두 배는 되죠. (평당 시가) 4,500만 원이니까 9,000만 원. 주거지에서 상업지구가 되면 들어갈 품목이 많잖아요. 모든 게 다 들어가잖아.]

이 때문에 경찰은 숨진 송씨가 김형식 서울시의원에게 토지 용도 변경 청탁과 함께 거액이 오간 정황에 주목하고 있습니다.

송씨가 용도변경이 곧 이뤄질 것을 믿고 증축 설계를 의뢰했다는 건축사의 진술도 확보한 상태입니다.

청탁이 이뤄지지 않자 두 사람의 사이가 틀어졌고 살인을 지시하기에 이르렀다는 겁니다.

경찰은 김 의원에 대해 살인교사 혐의 외에 뇌물수수 혐의를 추가로 적용하는 방안을 검토 중입니다.

