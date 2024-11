파키스탄 청년, 청혼 거절한 여성 불붙여 살해 '끔찍'

[앵커]

최근 파키스탄에선 인권을 유린하는 잔인한 범죄가 이어지고 있습니다. 명예살인으로 또 신혼부부가 살해됐고요. 한 여성은 청혼을 거절했다고 남성에게 화형을 당했습니다.

정종훈 기자입니다.

[기자]

파키스탄 펀자브 지역에 사는 30살 사자드 아메드는 지난달 26일 신부 측 가족에게 살해당했습니다.

13살 연하의 신부와 결혼한 지 1주일만입니다.

반대에도 불구하고 결혼해 가문을 욕보였다는 이유였습니다.

신부도 같이 희생됐습니다. 이른바 '명예살인'입니다.

[나르지스 바비/아메드 어머니 : 잔인한 (신부 측) 사람들이 내 아이를 죽였어요. 작은 아들이 경찰에 신고했지만 경찰은 들은 척도 안 했습니다.]

이틀 뒤 펀자브주의 또다른 마을에선 22살 청년이 청혼을 거절했다는 이유로 18살 여성에게 휘발유를 붓고 불을 붙였습니다.

이 여성은 끝내 숨졌습니다.

지난해 파키스탄에서 발생한 명예살인은 총 869건, 하루에 두 건이 넘습니다.

여성 인권이 낮은데다 가문의 명예를 중시하는 가부장적인 문화가 원인입니다.

심지어 공공연하게 대물림되기도 합니다.

[샤지아 비비/아메드 여동생 : 그들은 살해 장면을 가족 내 다른 소녀에게 보여준 뒤, 앞으로 똑같은 일을 저지르면 살해될 거라고 협박했습니다.]

지난 5월에는 임신부가 명예살인으로 숨진 뒤 파키스탄 안팎에서 명예살인을 비판하는 목소리가 높았지만, 악습은 줄어들지 않고 있습니다.

