[인사] 고용노동부 外

◆고용노동부▶국제기구(ILO 아태지역사무소) 파견 김유진▶기획조정실 기획재정담당관 최현석▶임금·근로시간 개혁추진단 팀장 오영민▶중부지방고용노동청 원주지청장 김희영
◆국세청＜부이사관 전보＞▶서울지방국세청 조사1국 조사1과장 송기봉▶국세공무원교육원 교수과장 조성훈▶국세청 노정석 한재연<서장급 전보＞▶대변인 양동훈◆담당관▶통계기획 신희철▶심사2 백운철▶역외탈세 오호선◆과장▶부가가치세 김한년▶소득세 조정목▶조사2 권순박▶국제조사 최재봉▶세원정보 김태호▶소득관리 박해영▶국세공무원교육원 지원 염학수◆서울지방국세청 과장▶숨긴재산추적 공석룡▶법인신고분석 장철호▶조사1국 조사3 최시헌▶조사2국 조사관리 김기복▶조사2국 조사2 최영준▶조사3국 이상우▶조사3국 남해찬▶조사4국 류득현▶조사4국 한창목▶국제조사관리 오광태▶국제조사1 전영래◆중부지방국세청 과장▶개인신고분석 이제우▶조사1국 김춘배▶국제조사 김용완▶조사2국 조사1 한지웅▶조사2 이기열▶조사3국 이기철▶조사4국 정종식▶조사2 김명종▶조사3 김지암◆대전지방국세청 국장▶조사2 손남수▶세원분석 김상훈◆광주지방국세청 이광영▶징세법무 서재익▶세원분석 이경섭◆대구지방국세청 국장▶조사1 최병문▶조사2 현종현▶징세법무 최정수▶세원분석 박수복◆부산지방국세청▶감사관 최명식▶조사2국장 엄전중▶조사1국 조사관리과장 최정식▶징세과장 임상진◆파견▶금융위원회 지성▶대법원 정용대▶헌법재판소 천기성▶조세심판원 김태진 박찬욱◆국세청▶김대일 최종환◆세무서장▶종로 김상진▶중부 조용을▶남대문 정삼진▶성북 강성팔▶서대문 안승국▶동작 이운창▶강남 신충호▶반포 박노익▶서초 황희곤▶성동 민광선▶동대문 이영운▶강동 전재원▶송파 한귀전▶잠실 임채수▶인천 윤승출▶서인천 임병호▶부천 정동주▶안양 김봉옥▶동안양 유효석▶용인 김남영▶시흥 오상훈▶수원 신광동▶동수원 장경상▶화성 황신권▶평택 박기화▶서대전 임동현▶천안 유세영▶서대구 한창욱▶남대구 김일현▶북대구 안강식▶서부산 강서린▶금정 최판덕▶북부산 정정룡▶북인천 황명희▶파주 이숭건▶홍천 홍영기▶영월 권용수▶삼척 박종현▶제천 김경숙▶보령 박진순▶북광주 황대철▶서광주 김성후▶목포 김종찬▶경주 박경윤▶구미 한덕기▶경산 김태술▶영덕 이희백▶상주 김범구▶수영 전을수＜과장급 직대＞◆세무서장▶공주 정병룡▶홍성 오덕근▶북전주 김영상▶정읍 이판식▶남원 이봉근▶중부산 전애진＜과장급 공무원 임명＞▶세정홍보과장 권창현▶서울지방국세청 송무1과장 이경진▶부산지방국세청 납세자보호담당관 김경지＜서기관 승진＞▶창조정책담당관실 남아주▶감찰담당관실 박광수▶납세자보호담당관실 이훈구▶국제세원관리담당관실 고영호▶법무과 고점권▶세정홍보과 김재철▶전자세원과 양동구▶소비세과 김준우▶부동산납세과 이상걸▶조사기획과 윤순상▶조사2과 오태환▶세원정보과 김길용▶운영지원과 박황보▶고객만족센터 전화상담 1팀장 정혜주▶국세공무원교육원 지원과 이경희◆서울지방국세청▶운영지원과 홍성범▶감사관실 김기완▶조사1국 조사2과 조상욱▶조사3국 조사관리과 신재용▶조사4국 이응봉▶국제조사2과 채병호◆중부지방국세청▶운영지원과 박헌옥 정영숙▶징세과 김승현▶조사3국 김광규◆대전지방국세청▶조사2국 이강수◆광주지방국세청▶조사1국 조사1과장 정순오◆대구지방국세청▶법인신고관리과장 이영철◆부산지방국세청▶법인신고관리과장 임호택▶조사2국 유병철＜기술서기관 승진＞▶국세청 징세과 최승일< p>
◆관세청＜과장급 전보＞▶마산세관장 김병수▶여수세관장 이영수▶인천세관 심사국장 안문철
◆병무청＜과장급 승진＞▶병역조사과장 정복양▶병무민원상담소장 김용학▶대구경북지방병무청 징병관 김창진＜과장급 전보＞▶감사담당관 최철준▶사회복무정책과장 최성원▶대전충남지방병무청 징병관 김기룡
◆농촌진흥청＜부이사관 승진＞▶운영지원과장 이승재▶기획조정관실 창조행정법무담당관 김종배＜과장급 승진＞▶기획조정관실 고객지원담당관 전경성▶국립농업과학원 농업유전자원센터장 이석영▶국립축산과학원 기획조정과장 최동순▶〃 운영지원과장 인우충＜과장급 전보＞▶국립농업과학원 운영지원과장 김주원▶국립원예특작과학원 〃 임대환
◆산림청＜과장급 전보＞▶국유림관리과장 임영석▶산림복지시설사업단 운영과장 박원희
◆공정거래위원회＜과장급 승진＞▶경쟁제한규제개혁작업단 부단장 한유성
◆우정사업본부＜4급 전보＞▶경영성과정보팀장 이현호▶노사협력〃 오기호▶국내우편과장 임낙희▶우정공무원교육원 기획협력〃 조정근▶〃 미래교육〃 이우진▶국제우편물류센터장 마재욱 ◆우정사업국장▶서울지방우정청 천장수▶경인〃 이재현▶강원〃 송혁호▶전남〃 박승상 ◆사업지원국장▶전남지방우정청 임성환▶전북〃 한우향▶부산〃 김운한▶광주우편집중국장 박노직◆우체국장▶서대문 노홍근▶서울관악 이성천▶서울양천 김한준▶인천계양 김종묵▶남인천 김광수▶안양 김곤배▶성남분당 우상익▶평택 정연석▶동래 박경호▶부산연제 김훈웅▶창원 주상악▶대전유성 박래구▶대전대덕 이석로▶동천안 이계송▶공주 김명규▶서청주 이상명▶논산 박기섭▶광주 김왕중▶서광주 허명규▶목포 권영환▶여수 이진섭▶구미 박중녕▶동전주 박상철▶정읍 김병기▶완주 이관수▶원주 허남선▶속초 용정한
◆강원도▶삼척시 부시장 최성철▶홍천군 부군수 서동엽▶정선군〃 장대순▶고성군〃 한원석▶양양군〃 김환기▶평창군〃 지형근
◆충북도＜2급 전보＞▶충북발전연구원 파견 김경용＜3급 전보＞▶의회사무처장 직대 강호동▶안전행정국장 최정옥▶보건복지국장 오진섭▶농업기술원장 직대 김태중▶자치연수원장 이우종▶충주시 전출(부시장요원) 김광중＜4급 전보＞▶의회사무처 총무담당관 강성택▶〃 의사담당관 최창국▶〃 정책복지전문위원 박준순▶옥천군 전출(부군수요원) 이성수▶괴산군 〃 윤충노▶음성군 〃 이학재▶단양군 〃 이병재▶유기농산업엑스포조직위(사무총장 직대) 허경재▶규제개혁추진단장 한필수▶안전행정국 총무과장 한흥구▶〃 총무과(비서실장) 조병옥▶〃 세정과장 김석부▶경제통상국 경제정책과장 김문근▶농정국 농업정책과장 금한주▶균형건설국 치수방재과장 윤신부▶〃 토지정보과장 김희수
◆서울시 소방재난본부＜3급 승진＞▶종합방재센터 소장 민목영＜3급 전보＞▶소방행정과장 이성묵▶재난대응과장 우병호▶예방과장 윤영철▶안전지원과장 진준호
◆단국대▶대외부총장 강대식◆대학원장▶경영 송동섭▶정보미디어 한경호▶TESOL 성은애▶보건복지 이종헌◆대학장▶상경 오재인▶공과 어진우▶음악 김경환▶경상 박승환▶융합기술 김선욱▶생명자원과학 윤성탁▶스포츠과학 조현익▶의과 곽상준▶치과 김기석◆처장▶교무 겸 교양기초교육원장 박범조▶교무지원 겸 천안캠퍼스 교양기초교육원장 장원철▶학생 겸 사회봉사단장 강내원▶입학 이병인▶치과대학 부속치과병원장 이진우▶동양학연구원장 한시준▶교무처 부처장 유정석▶공과대학 부학장 겸 공학교육혁신센터장 김호동▶의과대학 부학장 지영구▶단국미디어센터장 정재철▶평생교육원장 겸 예체능영재교육센터장 엄기표▶천안캠퍼스 대학생활상담센터소장 겸 양성평등상담소장 신은경
◆한국일보▶논설위원실 논설위원 조재우▶광고국장 직대 전승호
◆한국경제신문▶ 논설위원 권영설
◆아시아엔·매거진N▶편집국장 차기태▶편집고문 유재천 김승웅 엄기영 임철 육정수 권오용 박준순 남기춘▶경영기획실장 정현
◆중소기업진흥공단▶감사실장 정상봉▶산업전략실장 김성규▶기업금융처장 이경돈▶융합금융처장 이상국▶무역조정사업전환지원센터장 우석제▶서울지역본부장 권순일▶강원〃 최천세▶광주〃 전영달▶부산〃 박정환▶부산동부지부장 이동욱▶대구경북연수원장 김중남