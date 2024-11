7월 공연 무대에는 정열과 전율이 흐른다. 남성 쇼걸들이 선보이는 춤과 노래, 빗속에서 펼쳐지는 경쾌한 탭댄스 군무가 무대를 채운다. 무더위를 식혀줄 드라큘라가 올여름에도 어김없이 등장한다.

프리실라

7월 8일~9월 28일. LG아트센터 5만~13만원. 문의 1577-3363

호주 초연을 시작으로 브로드웨이, 웨스트 엔드, 이탈리아, 스웨덴 등 전세계 관객들을 매료시킨 뮤지컬 ‘프리실라’가 한국에 상륙한다. 프리실라는 탄탄한 줄거리와 구성력도 세계적으로 인정받은 작품이다. 미국 브로드웨이의 연극상인 토니상과 영국 연극계 최고 권위를 자랑하는 로런스 올리비에상을 비롯해 각종 상을 휩쓸었다. 트랜스젠더 1명, 게이 2명 등 모두 3명의 드래그퀸(여장을 하고 무대에 선 남성)이 함께 버스를 타고 공연을 떠나면서 벌어지는 일을 그렸다. 세 사람이 탑승한 버스 이름이 프리실라다.

드래그퀸을 주인공으로 하는 작품인 만큼 배우들의 의상이 특히 인상적이다. 깃털·보석 같은 다양한 소품을 활용해 치장했다. 옷 디자인 또한 페인트 붓과 컵 케이크 모양 등으로 독특하다. 배우들은 무대에서 총 500여 벌의 의상을 갈아입고 200개가 넘는 머리 장식을 사용한다. 무대 역시 특별하다. 버스 프리실라는 무대 중앙에서 360도로 회전한다. 버스 전면을 뒤덮은 LED 조명은 장면마다 각양각색으로 변해 관객의 시선을 사로잡는다.

보는 재미 외에 듣는 재미도 빼놓을 수 없다. 1970~80년대를 지나온 이라면 누구나 알 수 있는 히트곡이 나온다. 총 28곡으로 이뤄진 뮤지컬은 웨더 걸스의 ‘It’s Raining’, 티나 티너의 ‘What’s Love Got To Do With it’, 마돈나의 ‘Material Girl’, 글로리아 게이너의 ‘I’ll Survive’, 도나 서머의 ‘Hot Stuff’ 등이 들어 있다.

왕년의 스타로 우아한 매력을 지닌 버나뎃 역에 배우 조성하·고영빈·김다현, 얼굴을 본 적 없는 아들과 만나기 위해 프리실라 팀을 꾸리는 틱 역에는 배우 마이클 리·이지훈·이주광, 트러블메이커 아담 역은 2AM 멤버 조권과 배우 김호영·유승엽이 맡았다.

드라큘라

7월 17일~9월 5일. 예술의전당 오페라극장 5만~14만원. 문의 1588-5212

창백한 피부와 날카로운 송곳니, 보기만 해도 섬뜩한 분위기를 자아내는 뮤지컬 ‘드라큘라’에 등골이 오싹거린다. 아일랜드 출신 소설가 브램 스토커의 동명소설을 원작으로 한 뮤지컬 드라큘라는 피에 대한 욕망을 억누르지 못한 채 천년 동안 한 여인만을 사랑한 드라큘라 백작의 애절한 이야기를 그린다. 특히 이번 공연은 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’의 작곡가 프랭크 와일드혼과 연출 겸 안무가 데이비드 스완이 참여해 기대를 모으고 있다. 드라큘라 역은 김준수와 류정한이 연기한다.

브로드웨이 42번가

7월 8일~8월 31일. 예술의전당 CJ토월극장 6만~12만원. 문의 1577-3363

화려한 무대와 경쾌한 탭댄스가 흥겨운 쇼 뮤지컬 ‘브로드웨이 42번가’가 무대에 오른다. 1930년대 브로드웨이를 배경으로 시골 출신 코러스걸 페기가 뮤지컬 스타로 탄생하는 과정을 그려내고 있다. 스타를 꿈꾸는 페기 역에 최우리와 전예지, 독설 연출가 줄리안 역에 남경주와 김영호, 고집 센 왕년의 스타 배우 도로시 역에 박해미와 홍지민이 캐스팅됐다. 대한민국 1세대 탭댄서인 남경주의 파워풀한 탭댄스는 무대를 한층 역동적으로 만든다.

비스티 보이즈

7월 15일~9월 14일. DCF 대명문화공장 1관 비발디파크홀 4만~6만원. 문의 02-766-7667

배우 하정우·윤계상 주연의 영화 ‘비스티 보이즈’가 뮤지컬로 재탄생한다. 뮤지컬 비스티 보이즈는 ‘호스트 바’라는 배경 외에는 기존 영화와 전혀 다른 이야기를 선보인다. 청담동의 유명 호스트 바 개츠비에서 일하는 선수들을 중심으로 이야기가 전개된다. 작가 이헌재, 뮤지컬 ‘글루미데이’ 연출가 성종완이 각색과 연출을 맡았다. 비정한 마담 이재현 역에 정동화·김종구·이규형, 저돌적인 에이스 김주노 역에 정민과 라이언, 신참 선수 이승우역에 이지호·김지휘·배두훈 등이 출연한다.

관객모독

8월 1일까지. 대학로 아트원씨어터 2관 3만~4만원. 문의 02-762-0010

연극 ‘관객모독’은 기존 연극 개념을 거부하는 실험적인 언어극이다. 노르웨이 국제연극기관에서 2014년 국제입센상을 받은 작가 페터 한트케의 작품으로, 국내에서는 1978년 초연한 이후 극단76단이 꾸준히 무대에 올렸다. 특별한 무대장치나 줄거리 없이 4명의 배우가 쉴 새 없이 관객을 모독하는 말을 뱉어내는 형식이 특징이다. 작품은 욕설과 비어를 통해 연극과 우리 사회에 대한 비판적 성찰을 유도한다. 2009년 관객모독에 출연했던 배우 성홍일·최영환·서민균·한다현이 나온다.

싱잉 인 더 레인

8월 3일까지. 충무아트홀 대극장 8만~13만원. 문의 1666-8662

영화 ‘싱잉 인 더 레인’의 감동을 뮤지컬 무대에서 다시 생생하게 느낄 수 있다. 뮤지컬 ‘싱잉 인 더 레인’은 1920년대 인기 영화배우였던 돈 록우드가 재능 있는 배우 지망생 캐시와 사랑에 빠지며 생기는 이야기를 그린다. 무대 위로 내리는 빗줄기는 관객들을 낭만에 잠기게 한다. 1만4000L 이상의 물이 떨어지는 가운데 탭댄스를 추는 배우들의 발랄한 장면은 장관이다. SM엔터테인먼트 소속 가수가 대거 출연한다. 돈 역은 제이(트랙스)·규현(슈퍼주니어)·백현(EXO), 캐시 역은 써니(소녀시대)가 맡았다.

