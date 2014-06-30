[인사] 서울시교육청 外

◆서울시교육청＜지방부이사관 승진＞▶기획조정실 정책기획담당관 이무수＜지방서기관 승진＞▶기획조정실 정책기획담당관(성과평가담당) 이동배＜지방부이사관 전보＞▶서울특별시교육연수원 총무부장 이백열＜지방서기관 전보＞▶기획조정실 행정관리담당관 김희선▶〃 정보화담당관 박승종▶평생진로교육국 평생교육과장 권점식▶서울특별시 학교보건진흥원장 방두현▶〃 교육연구정보원 총무부장 정해철▶〃 서부교육지원청 행정지원국장 장명수▶〃 남부교육지원청 〃 김일화▶〃 성동광진교육지원청 〃 김형진▶고척도서관장 양기훈
◆대구시교육청＜3급 승진＞▶행정국장 길호진▶정책기획관 황정환▶학생문화센터관장 김일원▶동부도서관장 양태익▶남부〃 박종길＜3급 전보＞▶중앙도서관장 손영주＜4급 승진＞▶교육시설지원단장 양영진▶학생문화센터 총무부장 이주영▶서부도서관장 석정숙＜4급 전보＞▶홍보담당관 정희준▶총무과장 권용탑▶교육복지과장 심경용▶교육협력관 유금희▶동부교육지원청 행정지원국장 이동준▶서부교육지원청 〃 이승욱▶남부교육지원청 〃 이병문▶낙동강수련원 원장 변창호▶교육연구정보원 총무부장 변흔갑
◆충남도교육청＜3급 전보＞▶교육행정국장 이성우▶평생교육원장 김성우＜3급 승진＞▶기획관 황의방＜4급 전보＞▶총무과장 송용재▶남부평생학습관장 복기웅▶천안교육지원청 행정지원국장 이규석＜4급 승진＞▶기획관 기획총괄서기관 황태화▶교육연수원 총무부장 김대식▶학생교육문화원 〃 문진수＜4급 전입＞▶학생수련원장 김병하＜4급 전출＞▶세종시교육청 이재욱
◆충북도교육청＜3급 승진＞▶기획관 정항수＜3급 전보＞▶행정관리국장 박종칠▶중앙도서관장 홍준기▶학생교육문화원장 박노화＜4급 승진＞▶공보관 김덕환▶감사관실 김용환▶행정관리국 총무과장 박병천▶〃 행정과장 최재혁▶〃 적정규모학교육성추진단장 지영애▶학생외국어교육원 최광주▶교육정보원 김재형 반기환＜4급 전보＞▶교육국 방과후학교지원단장 김홍권▶행정관리국 재무과장 김왕년▶단재교육연수원 김옥진▶학생종합수련원장 최낙철▶청주교육지원청 행정지원국장 노진국▶충주학생회관장 박민수
◆스포츠서울＜이사 선임＞▶사내이사 이종우 이상훈 김성배▶사외이사 김재홍 이병철