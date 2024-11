미국 울린 '착한 엄마', 소금으로 아들 살해하며 반전

[앵커]

아픈 아들을 돌보는 절절한 사연을 블로그에 연재해서 전세계 네티즌들의 응원을 받았던 미국의 한 엄마가 일부러 아이를 병들게 했다는 충격적인 사실이 밝혀졌습니다. 치사량에 달하는 소금을 지속적으로 먹여 아들을 죽음으로 내몰았습니다.

이상복 특파원입니다.

[기자]

미국 뉴욕 외곽에 사는 20대 여성 레이시 스피어스는 인터넷 블로그에 육아일기를 연재해 '파워 블로거'로 큰 주목을 받았습니다.

태어날 때부터 몸이 약해 입원과 퇴원을 반복하며 수시로 호흡 곤란 증세를 겪는 아들 가넷의 세세한 일상을 올린 겁니다.

전 세계 네티즌들이 레이시의 글을 읽으며 응원을 보냈지만, 가넷은 다섯 살이 된 올해 1월, 세상을 떠났습니다.

그런데 착한 엄마의 표상으로 여겨져 온 레이시가 사실은 아들을 죽음에 이르게 한 장본인이라는 충격적인 사실이 부검 결과 밝혀졌습니다.

[도린 로이드/검사 : 이 엄마는 일부러 치사량 수준까지 아이에게 소금을 먹여왔습니다.]

검찰은 비정한 엄마 레이시가 사람들의 관심을 끌기 위해 병을 일부러 만드는 뮌하우젠증후군을 앓고 있는 걸로 보고 있습니다.

미국 언론들은 이번 사건은 부모의 정서 장애와 인터넷 중독이 빚은 참극이라며, 미국인들이 큰 충격을 받았다고 보도했습니다.

