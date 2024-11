[간추린 뉴스] "김명수, 승진 때 박사 논문 재사용"

김명수

김명수 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 교수 신규임용 때 낸 박사 학위논문을 부교수 승진 심사에도 재사용했다는 의혹이 20일 제기됐다. ‘제자 논문 가로채기’ ‘연구비 부당 수령’ 논란에 이어 ‘논문 재탕’ 지적까지 제기돼 도덕성 논란이 커질 전망이다.

이날 유은혜(새정치민주연합) 의원에 따르면 김 후보자는 1997년 한국교원대의 부교수 승진 심사에 ‘Economic Returns to Higher Education in the United States(미국에서 고등교육의 경제적 수익)’라는 논문을 냈다. 이 논문은 김 후보자가 95년 ‘교원대 교수논총’이라는 학술지에 발표했다. 김 후보자가 92년 미국 미네소타 대학에서 박사학위를 받을 때 제출한 논문(총 248쪽)의 일부(40~113쪽)를 사실상 그대로 옮겼다. 교육부의 ‘대학교원 인사관리 지침’은 학위 취득논문을 한 번만 연구 실적으로 인정한다. 유 의원은 “신규임용 심사에 박사논문을 내고, 이를 줄인 논문을 4년 뒤 다시 승진 심사에 활용한 건 명백한 규정 위반”이라고 주장했다.

김 후보자는 이날 전화를 받지 않았다. 교육부 측은 “청문회에서 입장을 밝힐 예정으로 알고 있다”고 전했다.

천인성 기자