[인사] 한국은행 外

◆한국은행＜신규 보임＞▶지역통할실장 강성대▶법규〃 정길영▶공보〃 박성준▶재산관리〃 이금배▶국고증권〃 전태영▶금융검사분석〃 조희근▶인재개발원장 이중식▶거시건전성분석국장 조정환▶거시건전성분석국 거시건전성연구부장 박양수▶통화정책국장 윤면식▶통화정책국 금융시장부장 허진호▶금융결제국장 박이락▶발권〃 나상욱▶국제〃 김민호▶국제국 외환업무부장 하근철▶조사국 계량모형부장 김준한▶〃 국제경제부장 박진수▶외자운용원 외자기획부장 서봉국▶뉴욕사무소장 유상대▶프랑크푸르트〃 강성윤▶북경사무소 상해주재 한상섭▶대구경북본부장 성병희▶광주전남〃 이명종▶전북〃 신원섭▶강원〃 오인석▶제주〃 정상돈▶경기〃 김태석▶포항〃 은호성▶부산〃 김남영▶부산본부 기획조사부장 안성봉▶대전충남본부 〃 노영래＜1급 이동>▶기획협력국 이희원▶인재개발원 배재수 최창복▶경제통계국 박진욱▶국제국 강성경＜2급 이동＞▶국제협력실 손민호▶인사경영국 김상기▶인재개발원 이철수▶거시건전성분석국 서영만▶경제연구원 강종구▶부산본부 성순현▶대전충남본부 박승환
◆한국철도기술연구원＜본부장급＞▶기획전략본부장 이희업▶연구경영〃 최의주▶광역도시교통연구〃 창상훈▶기술사업화센터장 최진유▶철도안전인증〃 구동회＜실장급＞▶정책기술융합연구실장 이경철▶기획홍보〃 사공명▶기술전략〃 정호성▶글로벌마케팅〃 김태욱▶기술정보분석〃 조세희▶중소기업협력〃 정흥채▶미래교통시스템연구〃 김정국▶광역도시철도시스템연구〃 정종덕▶철도안전연구〃 신덕호
◆한국마사회▶비상안전관리처장 김영태▶승마진흥원장 장일기▶부산동구지사장 성창환▶중랑〃 김종필▶의정부〃 정광섭▶인천중구〃 박순호▶성과평가팀장 이용호▶부산총무〃 이중근▶안전기획〃 전진홍▶지사안전관리〃 김봉환▶승마아카데미담당 정순화▶승마기획〃 유성언▶승마레저〃 김정근