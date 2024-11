사망 원인으로 지목됐던 '마황'이 다이어트 한약으로 '활개'?

한의원에서 판매하는 다이어트 한약에 심각한 부작용이 우려되는 마황 성분이 다량 함유된 것으로 나타나 논란이 되고 있다. 한의원의 마황 사용을 규제해야 한다는 주장이 제기되고 있다.

대한의사협회 한방대책특별위원회는 16일 “한의원에서 사용하는 마황에 대해 실태조사를 시행하고 사용의 기준을 마련하라”고 촉구했다.

이같은 지적은 한방특위가 직접 한의원을 방문해 다이어트 한약을 구매, 분석한 결과에 따른 것이다.

한방특위는 지난 해 10월 한 달 간 다이어트 한약을 전문적으로 판매하는 한의원 20곳을 방문했다. 강남구 6곳, 강동구 3곳, 광진구 4곳, 노원구 1곳, 마포구 2곳, 서초구 1곳, 송파구 3곳, 중구 1곳이었다.

이곳에서 판매한 다이어트 한약의 성분을 의약품시험연구소에 의뢰해 분석한 결과, 19곳에서 마황 성분이 검출됐다.

그 중 9곳은 식품의약품안전처에서 정한 마황 주성분인 에페드린의 1일 권고량을 초과한 것으로 나타났다. 14곳에서는 독일 기준을 초과했다.

▲ 한국의약품시험연구원 시험결과 (자료=의협 한방특위)

한방특위에 따르면, 마황의 사용이 허용된 외국의 경우에도 마황의 부작용과 약물의존성 때문에 1주일 정도의 단기 사용만 승인하고 있다. 하지만 이번에 조사한 한의원에서는 최소 3개월 이상의 장기적인 복용을 권고하고 있는 실정이었다.

마황의 주성분인 에페드린은 2003년 훈련 도중 급사한 미국 프로야구 선수인 스티브 베클러의 사인으로 지목된 바 있다. 이로 인해 미국 FDA에서는 마황이 함유된 건강보조식품의 판매를 중단했다.

한방특위는 “마황은 부정맥. 심근경색, 뇌출혈 등의 부작용을 초래하는 것으로 알려져 있다”며 “일반적으로 사용하는 용량으로도 심각한 부작용이 생길 수 있음이 수많은 논문으로 발표됐고, 해외 유수의 의학 학술지인 The New England Journal of Medicine과 Neurology에 각각 2000년도와 2003년도에 보고된 바 있다”고 설명했다.

이어 “마황은 수천 년 동안 한방에서 감기나 천식의 치료제로 사용해 왔으나 최근 10여 년간 국내의 한의원에서는 주로 다이어트 한약을 조제하는데 이용하는 것으로 추정도니다”며 “하지만 어느 정도의 한의사들이 마황을 사용하고 그 용량이 어느 정도인지에 대해서는 명확하지 않다”고 지적했다.

한방특위가 지난해 12월 식약처에 한의사의 마황 사용에 대해 문의한 결과, 국내에서 한의사가 사용할 수 있는 마황의 1일 허용량은 제한이 없는 것으로 알려졌다.

또한 식약처는 한의원에서 어느 정도 용량의 마황을 사용하는지 실태조사조차 한 적 없으며, 한의사가 위험한 용량을 사용하더라도 제재할 계획이 없다는 게 한방특위의 주장이다.

한방특위는 “1997년부터 식욕억제제로 사용되었던 리덕틸(성분명 시부트라민)의 경우에는 심혈관질환의 위험도가 대조군에 비해 단지 1.4%가 높아서 퇴출됐다”며 “더욱 부작용이 큰 마황의 경우에는 아무런 제한도 없이 한의사의 임의적인 조제 기준과 양심에 그 용량이 정해지고 있어 이로 인해 국민의 건강권은 사각지대에 방치되고 있는 현실”이라고 지적했다.

이에 한방특위는 한의원의 마황 사용에 대한 실태조사와 기준 마련을 정부에 촉구했다.

한방특위는 “정부가 국민의 건강을 생각한다면 미국처럼 사용을 금지시켜야 한다”며 “그런 조치가 어렵다면 마황의 최대 사용량과 기간을 정하고 이에 대한 법적인 기준을 마련할 것”을 강조했다.

정기적인 조사와 감시를 통해 마황 사용의 위법을 처벌하고, 이 역시도 통제가 불가능하다면 한약분업을 고려해야 한다는 주장이다.

또한 한방특위는 “금전적인 이득을 취하기 위해 과도한 용량의 마황을 처방, 조제해 국민의 건강권을 위해하는 한방사들은 자신의 과오를 뉘우치고 사과하라”며 한방에 대한 비난의 목소리를 높였다.

