미국 뉴욕에서 14일(현지시간) 총기규제법 강화 시위가 열렸다. 스태튼섬에서 온 다이애나 로드리게즈가 총기 사고 희생자인 딸 사만다 거즈맨의 사진을 들고 시청 앞을 행진하고 있다. 시위대는 이날 '변화를 위한 새로운 마을(New town for Change)', '한두번이 아니다(Not one more)' 등이 적힌 팻말을 들고 브룩클린 다리를 건넜다. 최근 미국에서는 총기 사고가 일주일에 한 번 꼴로 발생하고 있다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]