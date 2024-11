[싸이 행오버, 사진 유튜브 캡처]



‘행오버 해외반응’.

팝가수 리한나가 싸이의 신곡 ‘행오버’ 음원 구입을 인증했다.

9일(한국 시간) 리한나는 자신의 트위터에 “스눕독과 함께 부른 싸이의 신곡 ‘행오버’를 아이튠즈에서 구입했다(Get @psy_oppa's new song #HANG OVER with @SnoopDogg on iTunes)”라는 글을 게재했다.

싸이의 ‘행오버’ 음원은 미국 동부시간 기준 9일 0시(한국 시간 9일 오후 1시) 미국 및 전 세계 아이튠스를 통해 독점으로 공개됐다.

현재 ‘행오버’ 뮤직비디오는 오후 3시 기준 조회수 170만을 돌파했다.

온라인 중앙일보

‘행오버 해외반응’.