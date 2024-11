주요부위에 금속 링을 낀 채 응급실로 실려 온 남성의 사연이 공개됐다.

미국 인터넷 매체 허핑턴 포스트(huffingtonpost.com)는 지날 달 30일 미국 TV 채널 TLC의 재연 프로그램 ‘성관계하다 응급실에 실려 갔어요(Sex Sent Me To The E.R.)’에서 방송된 한 남성의 사연을 보도했다.

이 남성은 주요부위에 금속 링이 박혀 펜실베이니아주 노리스타운에 위치한 병원 응급실에 실려왔다.

병원의 레오나르도 헤르만 박사는 “남성의 주요부위에 끼어놓은 금속 링이 무려 4시간 반 동안 빠지지않아 일부 조직이 괴사할 가능성이 있었다”며 “윤활제나 어떤 방법으로도 링을 제거하지 못했다”고 밝혔다.

결국 의료진은 옆 건물에 있던 소방서에서 금속 절단기를 빌려왔고 헤르만 박사는 조심스럽게 절단기를 이용해 링을 잘라내는 데 성공했다.

이 남성이 링을 왜 주요부위에 끼었는지 이유에 대해서는 알려지지 않았다.

온라인 중앙일보

[사진=TLC 방송화면 캡처]