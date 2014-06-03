[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부＜과장급 전보 및 파견＞▶홍보담당관 김기대▶하천계획과장 이상철▶도로운영과장 이우제▶동서남해안및내륙권발전기획단 기획총괄과장 방윤석
◆서울대＜교원 겸보＞▶법과대학장 겸 법학전문대학원장 이원우▶법과대학 교무부학장 겸 법학전문대학원 교무부원장 김종보▶〃 학생부학장 겸 〃 학생부원장 천경훈
◆강원대◆춘천캠퍼스▶사범대학장 이의한▶법학전문대학원장 박경철◆삼척캠퍼스▶교육지원처장 배재홍▶공학대학장 신순기▶교육지원부처장 조석수▶학생지원부처장 김정규
◆KBS▶제작기술센터 보도기술국장 김순기▶제주방송총국장 유애리▶강릉방송국장 최재호
◆스포츠서울미디어＜승진＞▶스포츠서울닷컴 편집국 전무이사 박순규
◆인터넷한국일보▶상무 겸 뉴스본부장 김광덕▶데일리한국 편집국장 염영남▶스포츠한국 미디어 편집국장 권정식
◆예금보험공사＜임원 신규임용＞▶이사 김광남＜부서장급 전보＞▶금융정리2부장 조양익▶청산회수2 〃 배창식▶성과관리실장 이미영▶법무 〃 장진용▶기금운용 〃 최광우▶고객경영지원 〃 이회우▶채권관리2 〃 권이용
◆한국지방행정연구원▶부원장 김병국▶안전통일연구센터소장 박해육▶행정예산과장 유순기▶연구기획과장 이용애