티파니 엘사 퍼레티 컬렉션, 부드러운 곡선 영롱한 빛 … 심플함에 피어난 아름다움

1. 다양한 색상의 라커 뱅글.

2. 실버와 18K 옐로 골드 소재의 본 커프.

3. 18K 옐로 골드 소재의 이지언 목걸이와 팔찌.

자신을 위해 투자할 줄 아는 3049세대는 럭셔리한 라이프스타일을 즐기는 것은 물론 남들과 차별화된 스타일을 추구한다. 특히 단순한 소비형태에서 벗어나 전통과 장인정신이 담긴 제품을 선호하는 경향을 보이고 있다. 더욱이 시간이 지날수록 가치를 더하는 주얼리는 시대를 막론하고 가장 선호하는 아이템으로 손꼽힌다.

미국을 대표하는 세계적인 주얼리 하우스로서 177년 역사를 자랑하는 티파니(Ti ffany & Co.)는 훌륭한 장인정신을 바탕으로 세계 최고 품질의 원석을 사용하며 훌륭한 디자인으로 사랑받고 있다. 올여름 티파니가 제안하는 주얼리 스타일 키워드는 ‘단순함’이다. 단순하지만 아이코닉한 디자인의 주얼리는 꾸미지 않은 듯 자연스러운 연출을 가능하게 한다. 주얼리 하나만으로도 애써 멋내지 않아도 엣지 있고 세련된 스타일을 가능하게 해 준다.

4. 18K 골드에 다이아몬드가 베젤 세팅된 엘사 퍼레티 다이아몬드 바이 더 야드 목걸이.

5. 실버 소재의 보틀 펜던트.

6. 플래티넘에 다이아몬드가 파베 세팅된 세비아나 펜던트.

티파니를 대표하는 세계적인 주얼리 디자이너 엘사 퍼레티(Elsa Peretti).

티파니를 대표하는 디자이너 중 하나이자 세계적인 주얼리 디자이너로 손꼽히는 엘사 퍼레티(Elsa Peretti)는 천재적인 재능과 개방적인 자세로 1974년 티파니에 합류한 이래 그녀만의 독특함을 담은 주얼리 컬렉션을 탄생시켜 세상의 주목을 받았다.

“스타일은 심플해야 한다(Style is to be Simple)”는 디자인 철학으로 유명한 엘사 퍼레티는 물 흐르는 듯한 부드러운 곡선과 감각적인 디자인으로 전 세계 여성들의 마음을 사로잡았다.

럭셔리에 대한 새로운 접근방식으로 세계시장을 공략한 작품이었다. 심플하고 깔끔한 베젤 세팅이 돋보이는 다이아몬드 바이 더 야드(Diamonds by the Yard) 컬렉션은 그녀의 대표 컬렉션 중 하나다. 고가의 주얼리로만 여겨졌던 다이아몬드를 패션 아이템으로 활용해 젊은 감각을 결합시켰다. 이는 다이아몬드 주얼리를 즐길 수 있는 하나의 방법을 제시해 세상을 놀라게 한 유명한 작품이다. 이 제품은 언제나 편안하게 착용할 수 있을 뿐만 아니라 우아함을 선사하는 다이아몬드 주얼리로서 지금까지도 전 세계 여성들의 사랑을 받고 있다.

전 세계를 돌아다니며 디자인 영감의 소재를 찾았던 퍼레티는 스페인에서 건축가 가우디, 플라멩코 댄서의 이어링에서 영감을 얻어 탄생시킨 세비아나(Sevillana) 컬렉션도 그중 하나다. 또 이탈리아 도시 포르토피노에서 여성들이 손에 든 치자꽃을 담는 보틀에서 영감을 얻어 탄생한 보틀 펜던트(Bottle Pendant), 바다를 잠수하던 중 발견한 체인에서 영감을 얻은 이지언(Aegean) 컬렉션도 눈에 띈다.

특히 한국의 고객을 위해 티파니는 내일(5월 31일)부터 7월 31일까지 전국 선별 티파니 매장에서 평소 국내에서 보기 힘들었던 엘사 퍼레티의 다양한 컬렉션을 전시하는 행사를 마련했다.

정혜영 객원기자