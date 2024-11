메모리얼데이, 류현진 위장 무늬 다저스 모자 쓰고…'수지 보고 있니?'

‘다저스 모자’ ‘수지’. [사진 수지 트위터]

미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스에서 활약중인 투수 류현진(27)이 메모리얼 데이 위장 무늬가 새겨진 유니폼을 입고 경기에 나섰다.

LA 다저스는 27일(한국시간) 공식 트위터를 통해 “메모리얼 데이를 맞아 전사한 군인들을 추모하기 위해 카무플라주(위장 무늬)의 유니폼을 입는다(The Dodgers join MLB in wearing camouflage to honor our troops this Memorial Day)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

이날은 미국의 현충일인 메모리얼 데이로 류현진을 비롯한 모든 선수들은 군복 무늬가 들어간 모자와 유니폼을 입고 경기를 펼친다. 걸그룹 미쓰에이의 수지는 이날 류현진을 응원하기 위해 관중석을 찾았다.

LA다저스가 ‘한국의 날’로 지정한 28일에는 경기 전 태권도 공연이 펼쳐지며 씨엔블루의 정용화가 애국가를, 가수 알 리가 미국 국가를 부른다. 시구는 한국인 최초로 메이저리그에 진출한 박찬호가 맡을 예정이다. 29일 경기에는 LA다저스 초청으로 수지가 시구에 나선다.

온라인 중앙일보

