[명지대 산학협력 기사] 너도 나도 터치 중? 폭발하는 모바일 게임 시장

스마트폰 모바일 게임의 시장 규모가 급속도로 팽창하면서 1000만 이상 다운로드를 기록한 초 인기 게임도 심심치 않게 등장하고 있다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2012년 스마트폰 모바일 게임 매출액은 8,009억 원으로 전년대비 89.1% 증가했다.

지난 18일 구글 플레이 기준 스마트폰 모바일 게임 매출 순위표를 보면 1등은 지난달 22일 출시한 ‘블레이드 for Kakao’다. ‘블레이드 for Kakao’는 ‘4:33’에서 제작한 액션 RPG게임으로 출시 한 달 만에 100만 명 이상의 스마트폰 유저가 다운로드했다.

스마트폰 게임의 이용자가 많다는 것은 다운로드 수에서 확인할 수 있다. '불멸의 전사 for Kakao'를 제외한 나머지 게임은 다운로드 수가 100만 명 이상이다. 비교적 장수 게임이라고 할 수 있는 ‘모두의마블 for Kakao'와 ’쿠키런 for Kakao'는 1,000만 건 이상의 다운로드 수를 기록했다.

상위 10위 안에 든 게임 가운데 금년에 출시된 것이 6개. 나머지도 모두 작년에 선보인 것이다. 이는 스마트폰 모바일 게임의 수명이 매우 짧음을 보여준다. 하지만 ‘모두의마블 for Kakao’와 ‘쿠키런 for Kakao’처럼 서비스 기간이 1년이 되어가는 게임도 있다. 어드벤처나 보드게임 같은 장르가 장수할 가능성이 있다는 것이다.

상위 10위 안에 랭크된 모든 게임들이 ‘카카오톡’을 통해서 서비스 되고 있는 것도 특징 중의 하나. 이는 이용자들이 친구와 같이 경쟁하면서 게임을 즐긴다는 것을 의미한다.

상위 10위 안에든 게임 가운데 제작회사(배급사)가 주식시장에 상장된 회사는 ‘선데이토즈’, ‘CJ E&M’, ‘게임빌’, ‘위메이드’ 4개에 그치고 있다. 이 때문에 업계에서는 앞으로 주식시장에 상장회사가 늘어날 것으로 기대하고 있다.

디지털미디어학과 민동혁