미국 캘리포니아주 할리우드에 위치한 ‘믿거나 말거나 박물관(Ripley's Believe It or Not museum)’에서 23일(현지시간) 제4회 ‘Bug-A-Ton’ 행사가 열렸다. 벌레 요리사 데이비드 고든(David Gordon)의 식탁에 여러 가지 종류의 벌레들이 놓여있다. 데이비드 고든이 로즈 헤어 타란툴라(학명 Grammostola rosea)를 튀기고 있다. 베트남산 지네를 보여주고 있다. 접시에 메뚜기 요리가 올려져있다. 데이비드 고든이 ABC 방송 기자 데니스 다도르(Denise Dador)에게 메뚜기 요리를 먹여주고 있다. [로이터=뉴스1]