[틴틴경제] HMR

[일러스트=강일구]

Q주말에 대형마트에 엄마·아빠를 따라갔다가 ‘HMR’이라 적힌 문구를 봤어요. 1인가구가 늘면서 HMR 시장이 폭발적으로 커진다는 기사도 읽은 것 같습니다. HMR은 주로 즉석식품이나 인스턴트 식품을 이르는 말 같던데 정확히 무슨 뜻인가요. 그간 나왔던 ‘3분카레’ 같은 즉석식품하고는 어떻게 다른 건가요.

A 틴틴 여러분, HMR(Home Meal Replacement)은 ‘간편 가정식’을 부르는 유통 전문 용어예요. 즉 집밥(가정식사)을 대체해 주는 식품이란 뜻이죠. 가정에서 간편하게 먹을 수 있게 식재료를 가공·조리해서 소비자의 입맛에 맞춰 제공하는 포장상품을 말해요. 밖에서 사먹거나 직접 만들어 먹는 음식과 비교해 맛과 향기와 신선도가 떨어지지 않아요.

틴틴 여러분도 저녁 식사 준비할 시간이 없을 정도로 엄마·아빠가 바쁜 경우, 또 맞벌이하는 엄마가 있을 경우 HMR을 먹어 본 경험이 많을 거예요. HMR 시장은 폭발적으로 커지고 있어요. 맞벌이 부부가 늘고, 부부끼리만 사는 가족, 혼자 사는 1인 가구가 늘고 있기 때문이에요. 혼자 집에서 밥을 먹어야 하는데 이것 썰고, 저것 씻고, 처음부터 끝까지 준비하려면 시간이 너무 많이 걸리겠죠. 그리고 재료를 사놓고 한번에 조금씩밖에 쓸 수가 없어 상하거나 시들어버리는 일이 늘게 됩니다. 그래서 HMR 시장이 요즘 급격히 커지고 있는 겁니다. 또 엄마·아빠 지갑도 얇아졌는데 요즘 밖에 나가 사먹으려면 외식비가 엄청나게 많이 들거든요. 외식 비용의 절반 또는 30% 이하로 집에서 다양한 음식을 간편하게 먹을 수 있다는 장점도 있어요.

집에서 만들기 어려운 색다른 별식을 간편하게 즐길 수 있다는 점도 인기요인이에요. 태국 볶음밥 요리 카오팟이나 얼큰한 한식 곱창 전골을 집에서 만들려면 재료가 뭐뭐 들어가는지도 헷갈리고, 들어가는 식재료를 구하기도 쉽지는 않겠지요. 그래서인지 옛날엔 김밥·샌드위치·잡채 이렇게 널리 알려진 음식들만 팔았는데 요즘은 이탈리아 음식 라자냐, 중국식 면 탄탄면 등 없는 게 없죠.

곱창전골·라자냐 등 종류도 가지가지

HMR시장이 얼마나 커졌는지 볼까요. 이마트는 2009년 HMR부서를 처음으로 만들고 제품을 개발해 내놓기 시작했는데 2010년에는 전년 대비 47.3%, 2011년 42.3%, 2012년 12.1% 시장이 커졌어요. 대형마트 성장이 주춤했던 지난해에도 예외는 아니어서 HMR 시장은 9.6% 늘었어요. 올해도 1~4월까지 지난해에 비해 6.4% 성장세를 지속하고 있네요. 이마트 본사에는 HMR 제품을 개발하고 만들어 시식해 볼 수 있는 ‘시식 부엌(테이스트 키친)’이 있습니다. 호텔 주방장 출신 등을 스카우트해 메뉴를 개발하고 있다고 합니다.

홈플러스도 2011년부터 지난해까지 해마다 8~18% HMR 매출이 늘었는데, 올해는 관련 신제품을 개발해 쏟아내면서 지난해보다 매출을 50% 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 롯데마트 역시 해마다 30~40%씩 HMR 매출이 늘고 있습니다. 지금 480여 개인 제품 수를 올해 말까지 520여 개로 늘릴 계획이라고 합니다. 냉동 마카롱, 티라미슈 케이크같이 유명 베이커리에 가야 사먹을 수 있는 고급 디저트까지 HMR제품으로 팔고 있다고 하네요.

HMR은 사실 여러 종류로 나눌 수 있어요. 계속 영어를 써서 미안하지만 원래 용어가 영어이니 할 수 없네요. RTP(Ready to Prepare·레디 투 프리페어, 다듬어 놓은 식품)는 식재료를 요리하기 쉽게 씻고 다음어 놓은 상품을 말해요. 예를 들면 ‘3번 씻어서 씻을 필요 없는 싹채소’ ‘다듬어 손질해 놓은 된장찌개용 야채’ 이런 것들이겠죠. RTC(Ready to Cook·레디 투 쿡, 요리만 하면 되는 즉석식품)는 한 가지 음식을 쉽게 조리할 수 있게 여기에 들어가는 모든 재료를 손질해서 모아놓은 상품을 말해요. 예를 들면 부대찌개·순두부찌개, 모든 재료가 다 들어가 있는 해물탕 이런 것들입니다. RTH(Ready to Heat·레디 투 히트, 데워서 바로 먹는 식품)는 그야말로 사서 데우기만 하면 먹을 수 있는 식품들이에요. 요리덮밥·육개장 이런 것들이 대표적이죠. 그런데 사실 RTC와 RTH의 구분이 모호하긴 하죠. RTE(Ready to Eat·레디 투 이트, 사서 바로 먹는 식품)도 있어요. 마트 즉석식품 코너에서 파는 순대·족발·치킨·피자같이 미리 완전히 조리해 놓은 음식, 푸딩 같은 디저트, 샐러드 유가 RTE랍니다.

유명 음식점 메뉴, 캠핑용 제품도 나와

HMR이 어떤 식으로 발전하고 있는지 요즘 추세를 볼까요. ‘삼원가든 불고기’ ‘베니건스 베이비백립’ ‘광장시장 순희네 빈대떡’같이 유명 메뉴가 간편 가정식으로 등장하는 경우가 많아요. 이런 프랜차이즈 HMR 상품은 본 매장에서 똑같은 음식을 살 때보다 30~50% 싼 가격에 살 수 있어요. 유명 음식점에 가서 먹는 기분을 집에서 훨씬 싼 값에 낼 수 있는 셈이죠.

또 건강을 중요시하는 웰빙 추세에 맞춘 제품도 많아요. 일반적인 육개장·갈비탕과 다르게 ‘한우 양지를 넣은 육개장’(롯데마트), ‘왕갈비가 들어간 갈비탕’(롯데마트)같이 고급화한 HMR들이 속속 나오고 있어요. 국 종류도 엄청나게 다양해졌죠. 이마트에선 미역국·소고기무국·순대국·장터국밥·어묵탕도 데우기만 하면 바로 먹을 수 있게 해 팝니다.

그릇에 옮겨 담는 것도 귀찮게 생각하는 엄마·아빠들을 위해 아예 용기에 담아 포장해서 전자레인지에 3~4분가량 데우기만 하면 바로 먹을 수 있는 제품이 많아졌어요. 롯데마트의 ‘통큰 새우밥’ 같은 게 대표적입니다.

아 참, 캠핑 가는 사람들이 폭발적으로 늘어나고 있는 것도 신기한 HMR 제품들이 속속 개발되는 데 일조를 하고 있다고 봐야겠네요. 예를 들어 홈플러스 ‘BBQ 간편포차 곱창볶음’은 데우기만 하면 야외나 집에서 포장마차식 돼지곱창볶음을 즐길 수 있게 만들었어요. 아예 플라스틱 대신 포일로 겉을 싸서 야외에서 냄비 없이 불판 위에 올릴 수 있는 ‘BBQ 캠핑용 소불고기 전골’도 있어요. 이마트도 돼지껍데기 볶음, 닭근위(닭똥집) 볶음을 HMR로 팔아요. 떡볶이 같은 인기 간식은 이마트에 4종이나 HMR이 있다고 하네요. 떡볶이 떡 굵기도 두 종류로 나눠질 정도랍니다.

최지영 기자