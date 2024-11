승리를 눈 앞에 둔 순간, 착각으로 인해 1등 자리를 놓쳐버린 선수가 있습니다.

그 현장을 함께 가보시죠.

미국 캘리포니아에 열린 세계 최대 규모의 사이클 대회입니다. 거친 산악지대를 지나 결승점을 향해 선수들이 달려 오는데요. 제일 앞에 선 선수, 승리의 환호를 합니다.

하지만 분위기가 이상하죠? 뒤에서 달려온 선수들, 속도를 줄일 기미를 보이지 않더니 이 선수를 지나쳐 달려나갑니다.

알고 보니 아직 한 바퀴가 더 남았던 건데요, 바퀴수를 잘 못 알고 승리의 세리머니를 하다 우승을 놓쳐버린 이 선수. 고생하며 달려와서 눈앞에서 승리를 놓쳤으니 정말 안타깝네요.

