[사진] 9/11 추모 박물관, 21일 개관

14일(현지시간) 미국 뉴욕의 9/11 추모 박물관의 개관 전 모습이다. 9/11 추모 박물관은 2001년 9월 11일이 갖는 의미와 이 사건의 영향을 살펴볼 수 있는 중요한 장소가 될 것으로 기대하고 있다. 박물관의 전시 공간은 10,219 평방미터로 세계무역센터가 있었던 자리에 있다. 9/11 테러에 대해 멀티미디어 전시, 아카이브, 나레이션, 기념물 등을 통해 이야기하게 된다.

전 뉴욕 시장이자 9/11 추모 박물관 의장인 마이클 블룸버그(왼쪽)가 박물관장 조 다니엘스와 기자회견을 하고 있다. 두 사람은 이 박물관이 결속과 회복력에 대한 기념비가 될 것으로 여기고 있다.

"시간의 흐름이 결코 그대들에 대한 기억을 지우지 못하리(No day shall erase you from the memory of time)"라는 말과 함께 희생자 2,983명에 대한 패널이 벽에 있다. 박물관 파운데이션 홀 안에 세계무역센터의 마지막 기둥이 서 있다. 박물관은 21일 개관한다. [AP·신화=뉴시스, 로이터=뉴스1]