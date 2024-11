민주당에 기부 최고 실세 … 백악관 수시 출입, 워싱턴 쥐락펴락

토니 포데스타(왼쪽)와 헤더 포데스타 부부. ‘수퍼 로비스트 커플’의 이혼소송은 정치의 민얼굴을 드러내며 정가의 추문으로 확대되고 있다. [블룸버그뉴스]

포데스타 부부가 2009년 초 내셔널포트레이트 갤러리에 기증한 셰퍼드 페어리의 ‘희망(Hope)’. [중앙포토]

‘못난이들의 할리우드’.

미국 수도 워싱턴에 붙은 별명 중 하나다. 이 말을 처음 알린 이는 빌 클린턴 대통령 시절 백악관 자문역을 맡았던 정치평론가 폴 베가라다. 그는 “(대중의 스타가 돼야 하는) 정치인과 배우가 갖춰야 할 자질이 유사하다”는 의미로 이렇게 표현했다. ‘못난이’라고 했지만 조롱은 아니었다. 하지만 최근 워싱턴을 들썩이게 만든 스캔들은 이 말을 완전한 조롱으로 만들었다. 부·명예·권력이 뒤얽힌 워싱턴 막장 드라마 앞에선 할리우드의 가십과 루머는 명함도 못 내밀 지경이다.

주인공은 토니 포데스타(71)와 헤더 포데스타(44) 부부. 버락 오바마 대통령 취임 후 민주당에서 영향력을 행사해 온 ‘수퍼 로비스트 커플’이다. 2009년 부부가 오바마 대통령의 핵심 정책인 건강보험법 도입과 관련해 각자의 고객을 위해 상반된 편에서 로비를 펼쳤을 때 헤더는 이런 말로 힘을 과시했다. “포데스타를 뽑아내려면 포데스타를 써야 한다(It takes a Podesta to take out a Podesta).”

둘은 지금 이혼 소송 중이다. 이들의 진흙탕 싸움은 정가의 추문으로 확대되고 있다. 원수가 됐지만 한때는 워싱턴 최고의 커플이었다. 든든한 배경과 재산을 가진 남편, 젊고 세련된 아내는 완벽한 팀플레이로 워싱턴을 쥐락펴락했다.

이들이 처음 만난 건 2001년. 토니는 고(故) 에드워드 케네디 전 상원의원의 고문 등을 역임한 뒤 자신의 로비 회사를 운영하고 있었다. 그의 동생은 클린턴 전 대통령의 마지막 비서실장이자 오바마 대통령의 정권인수위원장, 선임 고문을 지낸 존 포데스타다. 민주당 진영에서 토니는 막강했다. 재력도 상당해 워싱턴·호주·이탈리아의 부동산과 아트 컬렉션을 보유하고 있었다. 당시 헤더는 무역 단체에서 일하고 있었다. 나이 차가 컸지만 둘은 2003년 결혼했다. 토니의 두 번째, 헤더의 세 번째 결혼이었다. 낸시 펠로시 민주당 하원 원내대표가 증인이 됐고, 상원 법사위원장을 지낸 패트릭 리하이, 빌 리처드슨 전 뉴멕시코 주지사 등 주요 인사들이 하객으로 참석했다.

결혼 뒤 헤더는 남편의 성(姓)을 따라 이름을 바꿨다. 앞선 두 번의 결혼 땐 하지 않던 일이다. 2007년엔 자신의 회사 ‘헤더 포데스타+파트너스’를 설립했다.

2009년 오바마 행정부가 출범하면서 부부는 승승장구했다. 토니의 회사는 매출이 두 배로 뛰었고, 헤더의 회사도 50% 성장했다. 록히드마틴·US에어웨이·월마트 등 주요 기업이 고객이었다. 부부는 로비로 번 돈을 민주당에 재투자했다. 지난해 토니는 민주당에 4만5500달러(약 4700만원)를, 헤더는 민주당과 각종 단체에 9만5798달러를 기부했다.

부부가 유독 주목받은 데엔 다른 이유도 있다. 이들은 막후에서 은밀하게 활동하는 대신 무대 전면에 나섰다. 빨간 프라다 로퍼를 신고 화려한 넥타이를 맨 토니, 알렉산더 매퀸을 입고 하이힐을 신은 헤더는 늘 튀었다. 미술계 ‘큰손’으로 명성이 자자해 저택은 미술관이나 진배 없었고, 수시로 유명인들을 모아 모금 파티를 열었다. 오바마 대통령을 모델로 한 셰퍼드 페어리의 작품 ‘희망(Hope)’을 구입해 내셔널포트레이트 갤러리에 기증하기도 했다. 헤더는 ‘워싱턴에서 가장 영향력 있는 여성’으로 떠올랐다. 토니도 오바마 대통령 재임 중 수십 번 백악관을 드나들었다. 부부는 ‘민주당 내 선출되지 않은 최고 실세’로 불렸다.

오바마 대통령이 재선되기 한 달 전 별거를 시작한 부부는 지난달 초 이혼소송을 시작했다. 재산 때문이다. 헤더는 권리를 주장하지만 토니는 인정할 수 없다는 입장이다. 이 과정에서 두 사람의 재산, 화려한 생활, 호사스러운 취미가 드러났다. 부부는 이탈리아 베네치아에 아파트를 두고 1년에 12번씩 여행을 다녔다. 아트 페어에 참석해 사진을 찍기 위해 브라질 상파울루에서 스페인 산세바스티안까지 주말을 이용해 다녔다. 헤더가 분할을 요구한 재산목록엔 수백만 달러를 들여 3년간 리모델링한 워싱턴의 저택, 1300점의 미술품, 와인 1900병, 보석 등이 포함된다. 헤더는 “부부 로비스트로 이미지를 함께 쌓았고 ‘헤더 & 토니 포테스타’ 브랜드를 성공적으로 이끌었다”고 주장한다. 토니는 “인맥을 넓혀준 것도, 로비를 가르친 것도 자신이었다”며 “헤더의 경력과 수입은 결혼을 통해 가능했다”고 반박한다.

이들이 다투는 과정은 로비 활동처럼 전개되고 있다. 친구에게 험담하고, 정보를 선택적으로 흘리고, 변호사를 고용하고, 여론전을 펼친다. 이혼에 대해 ‘워싱턴의 썩은 속이 드러났다’거나 ‘진짜 부자는 민주당이다. 공화당은 아마추어였다’는 비아냥이 거세지는 이유다.

홍주희 기자

워싱턴 로비스트 1만3000명

미국 드라마 ‘하우스 오브 카드(House of Cards)’에서 정치는 음모와 협잡이 판치는 세계다. 기업은 로비스트를 고용해 의원에게 정치자금을 쥐여 주고 원하는 법안을 관철시킨다. 이 드라마의 ‘리얼리티’에 대해선 이견이 있겠으나 로비스트가 정치인에게 줄을 대 원하는 사업·법안을 얻어내는 건 사실이다.

현재 워싱턴엔 약 1만3000명의 로비스트가 등록해 활동하고 있다. 이들을 상징하는 용어가 ‘K스트리트’다. 백악관에서 북쪽으로 세 블록 떨어진 ‘K스트리트’에 유명 로비 기업이 모여 있어 쓰이는 말이다. 시대 변화에 맞춰 최근 ‘K스트리트’에도 변화가 생기고 있다. 실리콘밸리의 IT 기업들이 워싱턴을 움직이기 시작한 것이다. 구글은 지난해 로비 자금으로 1406만 달러를 지출했다. 구글이 최근 워싱턴의 의사당 인근에 얻은 로비 조직의 사무실은 백악관 규모에 맞먹는다. 지난해 643만 달러를 쓴 페이스북은 올해 1분기에만 278만 달러를 썼다. 이런 변화는 ‘돈과 힘이 있는 곳에 로비가 있다’는 정가의 속설을 그대로 반영하고 있다.