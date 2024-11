직함은 사람을 그 속에 가둬 … CFO·COO 없고 '동료'만 있죠

고어의 테리 켈리 CEO는 첫 직장인 고어에서 31년째 근무하고 있다. 고어의 직원 대부분은 장기 근속한다. 직원들은 매년 ‘친애하는 주주에게’로 시작하는 연례 회계 보고서도 받는다. [사진 고어]

아웃도어 의류와 신발 소재로 쓰이는 ‘고어텍스’를 만들어내는 글로벌 기업 ‘고어’. 정식 이름은 ‘W.L.고어&어소시에이츠(W.L.Gore &Associates)’다. 굳이 번역하자면 ‘고어와 동료들’ 정도다. 사명은 단순한 이름이 아니다. 이 회사 직원들 명함엔 직함 대신 ‘어소시에이츠(동료)’라고 적혀 있다. 고어는 ①상사나 부하 개념이 없는 수평적인 조직 ②직원의 업무 영역이 고정돼 있지 않은 조직 ③공장당 250명 이하만 근무하는 조직으로 유명하다. 게리 하멜, 리처드 드래프트 등 경영학 대가들이 혁신적 조직의 모범 사례로 꼽았다. 직원 수백 명의 벤처도 아니고, 1만여 명의 글로벌 직원을 둔 회사에서 어떻게 이게 가능할까. 궁금증을 풀기 위해 테리 켈리(53) 고어 최고경영자(CEO)를 e메일로 인터뷰했다. 고어는 55년 됐는데 켈리는 4대 CEO다. 창업자이자 1대 CEO가 빌 고어, 고어텍스를 발명한 빌의 아들 밥 고어가 2대, 척 캐롤 전임 CEO가 3대째였다.

켈리 CEO는 고어의 본사가 있는 미 델라웨어주에 있는 델라웨어대 기계공학과를 졸업하고, 1983년 이 회사에 공정 담당 엔지니어로 입사해 2005년부터 사령탑을 맡고 있다. (※는 독자의 이해를 돕기 위해 추가한 고어사의 설명)

- 고어의 CEO는 ‘임명’되지 않고, ‘선출’된다고 들었어요. 켈리 CEO는 어떻게 선출됐나요.

“물론 궁극적으론 이사회가 CEO를 결정하긴 하죠. 하지만 고어는 리더십이 ‘팔로어십’에서 나온다고 믿습니다. 즉 다수의 직원이 중요한 결정을 할 때 조언이나 지식을 구하고 싶어 하는 사람이 리더라는 것입니다. 그래서 전임 CEO가 은퇴할 때 이사회가 고어의 ‘동료’ 다수에게 누구를 CEO로 하면 좋을지, 누구를 리더로 따르고 싶은지를 설문조사했어요. 이 결과를 바탕으로 이사회가 저를 CEO에 선임한 겁니다. 고어에선 항상 ‘리더십은 주어지는 것이 아니라, 스스로 얻는 것’이라고 말합니다. CEO에게나 신입사원에게나 이는 똑같이 해당됩니다.” (※2005년 당시 다양한 분야와 연차의 ‘동료’ 300여 명이 설문에 참여했다고 한다. 고어 측은 켈리 CEO도 자신이 뽑힌 결과에 깜짝 놀랐다고 귀띔했다.)

고어 제품은 소비재·산업재·의료용품 등 수천 종에 달한다. 통기성이 있으면서도 이물질·액체가 내부에 들어가지 않도록 막아주는 막 형태 제품이 많다. 1 고어텍스 소재로 만든 등산화 2 인체에 삽입 되는 인공혈관 3 자동차 전조등용 멤브레인 4 휴대용 전자제품에 방수·방진 기능을 제공하는 멤브레인 5 고어텍스 등산화의 내구성을 실험하는 고어 연구원.

- 이렇게 ‘투표로 뽑힌’ CEO의 주요 역할은 뭡니까.

“제 업무의 핵심은 회사의 비전과 전략적 방향을 설정하는 겁니다. 또한 ‘동료’들이 스스로 성장하고, 회사의 성공을 지원할 수 있는 환경을 만드는 일이죠. 적재적소에 적절한 리더들을 배치하는 일도 중요해요. 고어를 업무차 방문한 외부 사람들로부터 고어에선 ‘리더’가 누군지 알기 어려운 경우가 많다는 말을 많이 들어요. 반가운 얘기입니다. 그게 바로 우리 문화거든요. 고어는 의사결정을 할 때 관련 지식이 가장 풍부한 직원에게 기대는 경우가 많아요. 이는 고어의 고객이나 제품이 매우 다각화돼 있는 것과도 관계가 있어요. CEO인 나도 다양한 제품군 모두에 대해 가장 지식이 많다고 할 수 없어요. 당연히 관련 지식이 가장 많은 사람이 의사결정의 중심이 돼야죠.” (※고어의 제품군은 다품종·소량·고부가가치 중심이다. 생산 제품의 종류만 수천여 종에 달한다.)

- 최고재무책임자(CFO)나 최고운영책임자(COO) 같은 직함도 없다고 들었습니다. 그럼 누가 회사의 ‘숫자’나 ‘목표’를 관리하나요.

“법적으로 기업엔 CEO가 있어야 하기 때문에 제가 CEO를 맡고 있죠. 하지만 CFO나 COO는 없어요. 우린 직함이 사람을 그 직함에 가둔다고 봐요. 또 직함은 권력·힘·통제와 결부되는 경우가 많죠. CFO 대신 고어엔 ‘회사의 재정적인 성공에 집중하는 동료’가 있어요. 하지만 보통의 CFO가 가지는 권한이나 권위는 없다고 봐야죠.”

- 상사와 보스가 없는 조직이지만 ‘스폰서’와 ‘팀 리더·팀원’은 있다고 들었어요. 어떻게 움직이나요.

“고어에선 ‘동료’ 한 명 한 명이 자신의 스폰서를 골라요. 그 직원이 성공할 수 있게 도와주는 존재죠. 스폰서는 원하면 바꿀 수 있어요. 팀은 프로젝트 베이스로 구성되는데, 작은 팀은 3~5명, 큰 팀은 여러 국가에 걸쳐 100명 넘는 직원들로 구성될 경우도 있어요. 하지만 250명이 넘는 팀은 만들지 않습니다. 우린 ‘작은 팀의 힘’을 확고히 믿는 회사예요. 창업자인 빌 고어 때부터 세워온 원칙입니다. 빌은 작은 팀이 문제해결 능력은 물론 동료들 간의 사이도 훨씬 좋다는 걸 알아챘죠.” (※그래서 고어에는 시설당 250명이 넘는 공장이 없다. 공장 규모가 커지면 ‘포도송이’ 같이 옆에 늘려 짓고, 새로운 팀을 분할한다고 한다.)

- 상사나 보스가 없다면 직원들 평가는 어떻게 하나요.

“한두 명의 관리자가 직원들을 평가하는 다른 기업과는 상당히 달라요. 서로가 서로를 평가하는 인사고과 시스템을 운영합니다. 표준화된 평가 리스트 대신 비즈니스 성공에 얼마나 기여했는지, 팀원들과의 협력은 원만했는지 등등을 종합해 순위를 매겨요. 스폰서십을 얼마나 잘 발휘했는지도 주요 평가 항목이에요. 이런 순위 랭킹에 목표 달성 수치(영업실적) 등을 합해 ‘보상위원회’가 연봉과 인사고과를 결정합니다.” (※고어 측은 이를 ‘360도 평가’라고 설명했다. 7명이 한 팀이라 치면 팀 리더를 포함한 7명 전체가 리더를 포함해 등수를 매기는 것. 이 평가가 인사고과의 50%다.)

- 이런 조직이 정말 혁신적 제품 개발에 도움이 되나요.

“직원들을 ‘박스(제한된 사고)’에 가두지 않는다는 게 고어의 문화입니다. 평소 하던 일에서 벗어나면 혁신적인 아이디어가 나올 수 있다는 거죠. 인기 제품인 기타 줄 ‘엘릭서(ELIXIR)’도 그렇게 개발됐어요. 의약품 부문 직원이 아이디어를 냈죠.” (※프로 기타 연주가였던 이 연구원은 어느 날 우연히 고어텍스 섬유에 함유된 폴리머로 자신이 타는 산악자전거 바퀴살을 코팅해 만족스러운 결과를 얻었다. 그는 철로 만들어진 기타 줄이 땀과 기름이 묻었을 때 음색이 달라지는 것을 발견하고는 산악자전거 바퀴살에 착안해 기타 줄 연구를 시작했다. 3년 만에 음색을 3배나 오래 유지하는 제품을 만들어냈다.)

이 직원이 기타 줄 연구를 하기 전에는 고어엔 음악 산업과 관련된 어떤 생산품도 없었어요. 만약 새 아이디어가 잠재력이 있고, 시장에서 성공할 가능성이 크다면 자기 부문에서 벗어난 연구를 하는 게 장려됩니다.”

- 보스가 없고, 상사가 없는 조직이 미국이 아닌 다른 나라에서도 받아들여지나요.

“문화적 차이가 있을 수 있다는 것도 인정합니다. 특히 아시아·태평양 지역에선 수평적인 조직 구조가 흔치는 않죠. 고어엔 정식 직함이 없지만 아태 지역 국가에서 본인이 원할 경우 직함을 명함에 표시하는 것도 그래서죠. 하지만 기본 가치와 조직 운영 방식은 어느 나라 고어 지사나 똑같습니다.”

- 조직 문화를 바꾸려는 다른 기업들에 해줄 조언은. 위계 질서가 분명한 조직이 고어처럼 바뀔 수 있을까요.

“정말 조직 구성원들에게 권한을 넘겨줄 용의가 있는지 묻고 싶어요. 말로는 직원들을 믿는다고 하면서 어깨너머로 그들을 계속 감시하고, 그들이 해야 할 결정을 대신 해준다면 직원들의 반응은 회의적일 수밖에 없겠죠. 많은 리더에게 고어 같은 새로운 리더십 모델은 심지어 두렵기까지 할 겁니다. 통제권을 상실한다는 느낌이 들 수 있어요. 만약 새 핵심 가치를 리더와 조직 전체가 공유하지 못한다면 고어의 시스템만 접목해봤자 소용이 없을 겁니다.”

최지영 기자

'아웃도어=고어텍스' 인식 한국인, 뒷산 갈 때도 입어

창업자 빌 고어와 부인 비브 고어.

‘W.L.고어&어소시에이츠’라는 회사 이름은 창업자 윌버트 L 고어(애칭 빌)에서 땄다. 빌 고어는 화학회사 듀폰에 다니다 퇴사하고 부인 비브 고어와 함께 미국 델라웨어주 뉴어크 집 지하실에서 1959년 회사를 세웠다. 아웃도어 의류와 신발 소재로 유명한 ‘고어텍스’는 69년 빌 고어의 아들 밥 고어가 발명해 70년 특허를 출원했다. 투습·방수·방풍 기능을 동시에 갖춘 최초의 원단으로, 76년 상업용으로 생산하기 시작했다. 81년엔 고어텍스 원단으로 만든 우주복을 착용한 미 항공우주국(NASA) 비행사가 우주왕복선에 탑승하기도 했다. 냉혹한 환경에 견디는 전문가용 고급 소재다. 하지만 국내에선 ‘아웃도어=고어텍스’란 인식 때문에 뒷산 갈 때도 고어텍스 등산복을 입는 경우가 적지 않아 과소비가 아니냐는 지적이 나오기도 했다. 휴대용 전자제품, 반도체 공정 등의 성능을 높여주는 산업제품 사업부문, 우주선용 특수 케이블 등을 만들어내는 전자부문, 대체 혈관 소재 등을 생산하는 의료 부문에서 수천 종의 제품을 만들어내고 있다. 2000여 개가 넘는 특허를 보유하고 있다.

미국 200대 비상장 회사 중 하나다. 회사 지분은 창업자 가족과 직원들이 나눠 갖고 있다. 주주인 직원 전원에게 회계 보고서를 매년 보내 회사 사정을 자세히 설명한다. 비상장이라 자세한 매출 추이는 밝히지 않지만 한 해 30억 달러(3조700여억원)가 넘는 매출을 올리고 있다. 지난 10년간 매년 평균 8% 이상씩 매출이 늘어난 것으로 알려졌다. 매출의 10% 이상을 연구개발(R&D)에 투자한다.

켈리 CEO는 “직원들은 ‘한배를 탄 운명(all in the same boat)’이란 게 고어의 굳건한 믿음”이라고 설명했다. 그래서 실적이 좋은 부문에만 성과급을 지급하지 않고 모든 부문에 똑같이 준다. 지금 실적이 나쁜 부문이 미래엔 회사를 먹여살릴 수도 있기 때문이다. 포춘지 선정 ‘2014년 미국 일하기 좋은 100대 회사’에서 22위를 차지했다. 17년 연속 순위에 포함된 것이다.