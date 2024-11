[江南通新 사용설명서] '내 곁에 있어 줘서 고마워'

“…

Life must go on

(인생은 계속돼야 해)

And the dead be forgotten

(죽은 이는 잊혀지는 것)

Life must go on

(인생은 계속돼야 해)

Through good men die

(좋은 이들이 세상을 떠나도)

Anne, eat your breakfast

(앤, 아침을 들거라)

Dan, take your medicine

(댄, 약 챙겨먹어)

Life must go on

(인생은 계속돼야 하니까)

I forgot just why

(왜 그래야 하는지는 잊었지만)”

미국의 여류시인 에드나 밀레이(1892~1950)는 그의 시 비탄(Lament)에서 이렇게 말합니다. 아, 얼마나 잔인한가요. 하지만 누구나 알면서도 차마 입 밖으로 내뱉기 어려운, 그러나 받아들여야 하는 현실이 여기 담겨있습니다.

지난달의 세월호 침몰사고로 많은 아이들을 잃은 지금, 누구라도 함부로 입을 열기가 조심스럽습니다. 아무 것도 모른 채 떠난 아이들에게 죄스런 마음도 있지만 그보다 그런 아이들을 평생 가슴에 묻어야 하는 부모의 비탄이 마치 내 일인양 가슴을 후벼파기 때문일 겁니다. 하물며 신문에서 이번 사건과 무관한 기사를 쓰기는 또 얼마나 어려운지 모르겠습니다. 하필이면 이럴 때 5월 가정의 달을 맞았고, 약속한 대로 이번 주 江南通新 지면엔 독자 여러분이 보내주신 제호 중 당선작과 남기고 싶은 메시지를 실어야 합니다.

사건 전 江南通新 메일함에 도착한 독자 여러분의 메시지엔 가족 간의 사랑을 담은 내용들로 가득하더군요. 평소라면 웃음지어야 할 이 메시지를 보면서 당혹감을 느끼게 될 줄은 정말 몰랐습니다. 사랑하는 누군가가 내 옆에 있다는 게 또 다른 누군가에게는 상처가 될 수도 있으니까요.

그러나 밀레이의 싯구처럼 인생은 계속돼야 하겠죠. 당초 약속대로 가정의 달과 관련한 제호, 그리고 남기고 싶은 메시지를 싣는 이유입니다. 아니, 어쩌면 이런 때일수록 가족과 친구 등 사랑하는 사람들과 함께 하는 소소한 일상을 감사할 필요가 있지 않을까요. 이번 江南通新이 그런 마음을 전달하는 창구가 됐으면 하는 바람입니다. 사연을 보낸 독자는 물론 보내지 않은 독자분들도 한번 찬찬히 읽어보라고 권하는 것도 이런 이유입니다.

독자 메시지 가운데 가장 많이 등장하는 단어는 역시 ‘사랑’이더군요. 거의 모든 메시지에 빠지지 않았습니다. 세월호 사건 이전·이후와 무관하게 말입니다. 그렇다면 세월호 사건 이후엔 어떨까요. ‘감사’라는 단어가 유독 많았습니다. 물론 세월호 이전에도 ‘감사’와 ‘고마움’을 담은 메시지가 적지 않았습니다. 하지만 이때는 자식이 부모에게, 제자가 스승에게 주로 이 단어를 썼죠. 자식에게 고맙다고 말할 때는 동생을 예뻐해준다든지 학교생활을 잘 적응한다든지 등의 나름 구체적인 이유가 있었습니다. 하지만 세월호 사건 이후 많은 부모들이 자식을 향해 그저 있어줘서 감사하고 고맙다는 얘기를 참 많이 하더군요. “이화, 이진아. 잘 자라주어 감사해. 행복해.” “호연이, 정연이. 너희가 엄마에게 와 주어서 너무 감사한다.” “요즘은 네가 곁에 있는 것만으로도 너무나 축복받은 느낌…알지?” “주연아, 너에게 ‘엄마’라는 이름으로 불리워질 때 가슴이 벅차오르면서 살며시 미소가 지어져. 매일매일이 선물받은 기분이야.” 이렇게요.

우리 모두 너무나 큰 비극을 겪었고 아직은 좀더 슬퍼해야 할 때인지도 모릅니다. 그러나 동시에 정말 감사할 때인지도 모르겠습니다.

이 글을 읽어주신 독자 여러분, 정말 감사합니다. 고맙습니다. 매일매일 행복하셨으면 좋겠습니다.

메트로G팀장=안혜리 기자