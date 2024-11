스페인 마드리드에서 24일(현지시간) '세계 실험동물의 날(World Day for Animals in Laboratories)'을 맞아 동물 학대 반대 집회가 열렸다. 얼굴과 몸에 핏빛 액체를 뿌린 동물보호운동가들이 거리에 앉아있다. 한 여성이 '당신의 샴푸가 얼마나 많은 토끼들을 죽였는가(How many rabbits do your shampoo kill?)'라고 적힌 종이를 들고 있다. 이날 시위대는 연구 과정중에 동물 실험을 반대했다. [로이터=뉴스1]