미국 갤럽, 매년 50개 주 웰빙지수 순위 공개

각 지방자치단체의 환경과 여건에 대해 해외 언론과 조사기관들도 다양한 분석과 평가를 내놓고 있다. 대표적인 게 미국 갤럽(Gallup)의 ‘State of the States’ 조사다. 갤럽은 이 조사를 통해 각 주(州) 정부의 정치·경제· 종교 현황과 더불어 웰빙지수(The Gallup-Healthways Well-Being index score)를 산출해 공개하고 있다. 2008년 시작된 이 조사에 따르면 지난해 미국에서 가장 살기좋은 주는 노스다코타(70.4점)로 나타났다. 이어 사우스다코타(70.0점)와 네브래스카(69.7점)가 뒤를 이었다. 갤럽의 웰빙지수는 ▶생활 평가(life evaluation) ▶정신 건강(emotional health) ▶신체 건강(physical health) ▶근무 환경(work environment) 등 여섯 가지 하위 지수를 100점 만점 기준으로 산정해 평가한다. 하위 지수 중에는 당뇨병 환자 비율과 같은 정량적 지표와 각 지역 주민들이 ‘우리 지역이 살기좋아지고 있다’고 응답한 비율 같은 정성적 지표가 모두 포함된다.

지자체 평가, 해외에선 어떻게

미국의 경제 전문지인 포브스(Forbes)도 올해로 15년째 ‘기업하기 좋은 도시(the best places for business and careers)’를 매년 선정해 발표하고 있다. 이 조사는 인구 등을 기준으로 미국 내에서 규모가 큰 상위 200개 도시를 대상으로 이뤄진다. ▶기업 비용 ▶일자리 성장률 ▶최근 4년간 소득 성장률 ▶도시별 교육 수준 등을 토대로 기업하기 좋은 도시를 평가해 공개한다. 지난해 평가에서 기업 여건이 가장 좋은 도시로 꼽힌 곳은 아이오와주 디모인시였다. 디모인은 일찍부터 기업 유치에 힘쓰면서 현재 미국 금융의 중심지로 자리 잡았다. 인구 59만 명인 이곳에 미국의 대형 은행인 웰스파고는 지난 10년 동안 4000개 이상의 일자리를 만들었다.

객관적인 평가를 통해 지자체 관련 정보를 제공하는 것은 영국에서도 마찬가지다. 영국 가디언(Guardian)지는 2012년 7월 영국 통계청(ONS)의 조사 결과를 바탕으로 영국 전역의 행복지도를 만들어 공개했다. 영국 통계청 조사는 삶의 질에 영향을 미치는 객관적 데이터(주택·경제·고용 등)에 대한 조사와 주관적 행복에 대한 조사를 병행해 얻은 결과다. 특히 주관적 행복을 측정해 계량화했다는 점에서 주목받았다. 당시 영국 통계청은 주관적 행복의 측정을 위해 ‘전반적으로 귀하의 삶에 얼마나 만족하십니까’ ‘어제는 얼마나 행복하셨습니까’ 등으로 이뤄진 4 가지 문항을 활용했다.

정광호 서울대 행정대학원 교수는 “지자체에 대한 객관적인 평가는 해당 주민들에게 더 많은 정보를 제공하는 것은 물론 지자체에도 자신들이 추진해 온 정책 방향이 옳은 것인지를 가늠해 볼 수 있는 기회가 된다”며 “앞으로도 지속적이고 다양한 정주 여건 조사와 관련한 보도가 이뤄져야 한다”고 말했다.