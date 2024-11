세월호 침몰…'살신성인' 故박지영씨, 애니메이션으로 구조활동 재구성

16일 침몰한 세월호에서 마지막까지 승객들의 대피를 돕다 숨진 고(故) 박지영 씨의 구조 활동이 애니메이션으로 재구성됐다. 미국 토모뉴스사가 제작하여 22일 유튜브에 공개된 영상은 25일까지 조회 수 약 6만 명을 기록하고 있다.

영상 속에는 세월호 침몰 당시 상황이 생생하게 묘사됐다. 선체가 흔들리고 기울어지기 시작하자 승무원 박씨는 승객들을 “4층으로 올라가라(Go to the fourth floor)”며 차례차례 대피시킨다. 박씨가 단원고 학생들에게 “너희들을 구하고 난 나중에 나갈게, 선원은 마지막이야(After saving you, I will get out. The crew goes out last)”라며 구명조끼를 입히고 탈출시키는 장면도 그려졌다.

이 애니메이션에는 승객들보다 먼저 배에서 탈출한 이준석 선장의 모습도 담겼다. 토모뉴스는 이 선장이 자신을 ‘일반 승객’이라고 밝힌 부분을 꼬집었다.

토모뉴스는 세계 곳곳의 사건·사고를 애니메이션으로 재구성해왔다. 이 영상을 접한 해외 네티즌들은 ‘영웅 소녀(a hero girl)’의 희생에 안타까워했다.

수백 명의 목숨을 앗아간 한국의 세월호 사건은 영웅과 겁쟁이가 대비돼 더욱 비극적이다.

박씨는 22세로 2012년 다니던 대학을 휴학하고 세월호 선사인 청해진해운에 승무원으로 입사했다. 사고 당일 박씨는 대다수의 승객과 함께 배 3층에 있었다.

배가 가라앉기 시작하자 학생들은 박지영 씨에게 어떻게 하면 빠져나갈 수 있는지 물었다. 박씨는 학생들에게 4층으로 가라고 말했다.

배가 물속에 잠기고 있을 때 이 선장은 승객들에게 가만히 있으라고 지시했다. 많은 승객이 선원들의 지시에 따라 물이 차오르는 동안에도 가만히 구조를 기다렸다.

하지만 박지영 씨는 구명조끼를 모아 학생들에게 나눠 줬다. 박씨는 구명보트에 학생들을 태웠다. 학생들이 박 씨에게 같이 가자고 했지만 박씨는 “너희들을 구하고 난 나중에 나갈게, 선원은 마지막이야”라며 구명조끼를 받지 않았다.

당시 이 선장과 조종키를 잡았던 젊은 여성은 구조 보트에 황급히 몸을 실었다.

박지영 씨는 다시 안으로 들어갔다. 300여 명이 탈출로를 찾지 못하고 있었다. 하지만 때는 너무 늦었다. 배가 전복되는 데 채 2시간이 걸리지 않았다.

이후 구조대원은 죽은 이든 산 이든, 할 수 있는 대로 물속에서 건졌다. 박지영 씨는 얼굴이 수면 아래를 향한 채 물에 떠 있었다.

네티즌들은 박지영 씨의 이름이 오래 기억되길 바라는 마음에 의사자로 지정해줄 것을 청원하고 있다. 미국 CNN 등 외국 언론들도 박씨를 ‘영웅’으로 지칭하며 그의 희생정신을 조명했다.

온라인 중앙일보

[사진 유튜브 영상 캡처]