[인사] 통일부 外

◆통일부＜과장급 전보＞▶통일교육원 교육총괄과장 하무진▶남북출입사무소 출입총괄과장 김진구
◆농촌진흥청＜국장급 전보＞▶기술협력국장 노수현
◆한국산업기술대▶입학홍보처장 최진구▶행정〃 최동수▶학술정보〃 이재영▶산학협력단장 김광▶국제교류원장 한신호▶생활관장 송건호
◆금강대▶교학지원처장 장민호
◆포커스신문·경제투데이▶대표이사 김인영
◆한국철도시설공단＜처장급＞▶기획혁신본부 유라시아철도추진단TF 총괄팀장 김동훈＜부장급＞◆감사실▶기획감사부장 차영경▶시스템감사〃 전공준▶청렴감찰〃 황용하◆안전실▶안전계획부장 이선영◆기획혁신본부▶기획예산처 공생발전부장 박정범▶경영성과처 경영전략부장 김영균▶〃 조직부장 이재우▶〃 혁신윤리부장 김동범▶정보관리처 철도산업정보센터부장 신주영▶법무처 법규부장 김건◆건설본부▶건설계획처 영향평가부장 민병균▶일반철도처 남부권부장 최원일▶광역민자철도처 광역사업부장 임명규▶〃 민자사업부장 민경화▶건축설비처 설비부장 유동호◆기술본부▶신호통신처 융합전략부장 정상국▶〃 열차제어부장 이현묵▶궤도처 기준부장 공기원▶〃 설계부장 차문규▶〃 사업부장 이호룡▶수송계획처 열차조정부장 나석주▶〃 종합시운전부장 김형룡▶〃 선로배분TF부장 김흥기▶시설장비사무소 사업지원부장 고창남▶〃 장비차량부장 정상훈◆시설사업본부▶시설계획처 기획부장 이현철▶해외철도사업처 사업총괄부장 김충기▶자산개발사업처 사업기획부장 진욱수▶〃 역세권부장 김경렬▶행복주택사업처 주택사업부장 이수준◆경영지원실▶노무복지처 후생부장 한병덕◆연구원▶정책연구소 경영정책부장 유병호▶〃 환경정책부장 임찬규▶기술연구소 시설부장 백효순▶〃 전기부장 박민주▶〃 시험선구축TF부장 김종호◆수도권본부▶재산지원처 재산관리부장 송성태▶〃 남부재산운영부장 김석락▶용지시설처 북부용지부장 강창호▶건설총괄처 수도권고속PM1부장 박기주▶〃 수도권고속PM2부장 기인도▶〃 민자사업PM부장 여호관▶건설기술처 궤도PM부장 이동호▶〃 건축설비PM부장 이문봉▶〃 전철전력PM부장 홍석진▶〃 신호통신PM부장 윤용춘▶김포지하철건설사업단TF 사업총괄팀장 문제우◆영남본부▶시설지원처 총무부장 김태은▶〃 시설부장 배준형▶건설기술처 동해중부PM부장 김찬식▶〃 건축설비PM부장 박용문▶〃 전기PM부장 나학주◆호남본부▶시설지원처 재산용지부장 전진호▶〃 시설부장 김종수◆충청본부▶시설지원처 총무부장 김성연▶〃 시설부장 박종승▶건설기술처 대전도심·포승평택PM부장 장성용▶〃 궤도PM부장 황만호◆강원본부▶시설지원처 총무부장 최경석▶건설기술처 궤도PM부장 천완길◆시설사업본부▶오만사업추진준비TF팀장 박대근◆경기도▶파견 이종일