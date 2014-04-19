[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부＜국장급 전보＞▶연구개발조정국장 문성유
◆농림축산식품부＜국장급 전보＞▶농림축산검역본부 식물검역부장 김응본
◆헌법재판소▶헌법연구관보 공수진
◆금융감독원▶＜국장＞▶기획검사·권순찬▶IT·금융정보보호단장·김유미▶서민금융지원 이주형▶기획조정 양현근▶총무 이상구▶국제협력 김성범▶감독총괄 김영기▶거시감독 류찬우▶제재심의실 김준현▶금융중심지지원센터 부센터장 임병순▶보험감독 박흥찬▶보험상품감독 김용우▶보험조사 이준호▶생명보험검사 문재익▶손해보험검사 진태국▶상호여전감독 오홍석▶기업금융개선 민병진▶일반은행검사 구경모▶저축은행검사 송현▶상호금융검사 이문종▶금융투자감독 민병현▶ 복합금융감독 권오상▶기업공시 김재룡▶금융투자검사 김현열▶특별조사 조두영▶회계감독1 박희춘▶회계감독2 고인묵▶소비자보호총괄 박용욱▶금융교육 조효제▶감사실 조철래▶감찰실 박은석＜지원장＞▶부산 이진식▶대구 정용원▶광주 조국환＜소장＞▶동경사무 정갑재▶북경사무 문영민▶전주출장 김동건▶강릉출장 양일남＜실장＞인재개발원 조운근▶금융경영분석 박상춘▶IT감독 정인화▶은행리스크지원 온영식▶대부업검사 안웅환▶중소기업지원 안세훈▶자산운용감독 장준경▶기업공시제도 최윤곤▶회계제도 김상원▶금융민원 이갑주▶금융민원조정 오홍주
◆서울시＜2급 승진＞▶기후환경본부장 장혁재＜3급 승진＞▶물관리정책관 정만근