[사진 온라인 커뮤니티 게시판]

‘피카츄 버스’.

버스 타는 피카츄의 모습이 공개됐다.

최근 영국 런던교통공사(Transport for London)는 2014년 ‘버스의 해(Year of the Bus)’를 맞아 애니메이션 ‘포켓몬스터’의 메인 캐릭터 ‘피카츄’와 함께하는 이벤트를 진행했다.

14일 한 온라인커뮤니티 게시판에 ‘피카츄 버스’라는 제목의 글과 함께 한 장의 사진이 올라왔다.

게시된 글에 따르면 사진 속 버스 타는 피카츄는 ‘버스의 해’를 기념해 영국 런던의 교통 당국이 진행한 이벤트 장면이다.

이벤트의 정확한 명칭은 ‘어떻게 하면 피카츄를 버스에 태울 수 있을까’다. 아이들이 피카츄를 태우려고 밀고 당기는 상황도 연출됐다.

버스 타는 피카츄 사진을 본 네티즌은 “피카츄 버스, 버스에 어떻게 태우나”,“피카츄 버스, 버스 이벤트가 인기네”,“피카츄 버스, 뽀로로 버스 태우기 이벤트 하면 되겠네”등의 다양한 반응을 보였다.

온라인 중앙일보