김문수의 홍콩 트위터

미국은 ‘모르쇠’

버냉키가 합류한 브루킹스연구소 토론회. 라잔 인도 중앙은행장, “미국은 자국 이기적 정책만 펴고 있다”고 선공. 이에 에번스 시카고 지역총재, “연준은 국가에 봉사하는 조직으로 연준 정책이 미국에 득이면 세계에도 득이 된다”며 ‘낙수 효과’ 거론하며 모르쇠.

중국경제 살 빼기

리커창 경제팀, 지방정부의 핵심 성과지표(KPI·Key Performance Index)에서 지역총생산(GRDP) 항목 삭제. 2014년 국내총생산(GDP) 목표치를 7.5% ‘전후’로 변경해 성장 드라이브에서 한발 뺀 것과 같은 맥락. 양적 목표가 부추겼던 맹목적 투자와도 결별할지 주목.

Let it go, 옐런

연이은 말실수에 옐런 연준 의장 구설수. 마치 겨울왕국 엘사 공주처럼 감춰진 힘을 남들이 모르기 바라고, 외면하고, 숨어도, 어딘가엔 댓글이 달릴 수밖에. 나비 부채질에 세계경제가 홍역을 앓을 수 있음이 낯설다 해도, 힘내라 옐런! 다만, 좀 천천히.

다음주 preview

중국의 1분기 GDP(16일) 전망치가 7.3%로 예정돼 있는 바, 하향 조정 폭에 이목 집중. 부활절 연휴를 앞둔 가운데 미국의 3월 신규주택 승인(15일) 102만 채 예상. 큰 폭 올랐던 필라델피아 제조업지수(17일)도 탄력을 유지할지 주목.