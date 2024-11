닉쿤 티파니 언급 [사진 중앙일보 포토 DB, 일간스포츠]



‘닉쿤 티파니 언급’.

2PM 멤버 닉쿤이 연애 중인 소녀시대 티파니를 언급했다.

9일 닉쿤은 자신의 트위터에 한 팬이 “티파니 잘 챙겨주세요(Please take care of Tiffany!)”라고 글을 남기자 “제가 안 그런 적 있었나요? 절대 없었어요!(do I ever not? Never)”라고 대답했다.

두 사람은 오래전부터 친구로 지내다 최근 연인으로 발전했다고 열애 사실을 공식 인정한 바 있다.

네티즌들은 “닉쿤 티파니 언급, 너무 멋있어”, “닉쿤 티파니 언급, 대박 잘 어울리는 커플”, “닉쿤 티파니 언급, 둘이 우결 찍으면 대박나겠다” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보