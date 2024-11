콜롬비아 안티오키아주 메델린에서 9일(현지시간) ‘콜롬비아 무력분쟁 희생자 추모일(National Day of Remembrance and Solidarity with Victims of the Armed Conflict)’ 행사가 열렸다. 랩과 테이프로 만든 사람 모형들이 거리에 놓여있다. 자신의 몸을 랩과 테이프로 감아 인형처럼 만든 사람들도 있다. [AFPBBNews=뉴스1]