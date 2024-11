[사진] AP통신 여기자 사망 소식에 …

파키스탄 이슬라마바드에서 7일(이하 현지시간) 파키스탄 기자협회 회원들이 시위를 하고 있다. 시위대가 지난 4일 아프가니스탄에서 취재중 사망한 사진기자 아냐 니드링하우스(48)의 사진을 들고 있다. 시위대가 '기자들을 그만 죽여라(Stop Killing Journalists)', '우리의 형제들을 돌려달라(Bring Our Brothers Back)', '기자들은 당신의 지지자(Jounalist Is Your Support)' 등이 적힌 팻말을 들고 구호를 외치고 있다.

지난 4일 AP통신의 국외 여성 특파원 2명이 아프가니스탄 취재 중 현지 경찰관의 총격을 받았다. 이날 사고로 독일 출신의 아냐 니드링하우스가 사망하고, 캐시 개넌은 부상을 입었다. 이들은 아프가니스탄 대통령 선거 관련 취재를 위해 동부 타니 지역의 코스트시를 방문 중이었다.

숨진 니드링하우스는 이라크아 리비아 등 분쟁 지역에서 활동해 온 세계적인 사진기자다. 2005년 이라크 관련 보도로 퓰리처 상을 받았다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]