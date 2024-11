“9월 백남준 특별전은 시대 앞서 간 예술가 다시 평가할 계기”

2 백남준의 ‘Bakelite Robot’(2002), 1채널 비디오 조각, 1200 x 921 x 197mm, 테이트모던 소장 [사진 영국문화원] 3 백남준의 ‘밥 호프’(2001), 1채널 비디오 조각, 구형TV와 라디오, 116 x 141 x 33cm, 백남준아트센터 소장 [사진 경기도미술관] 4 백남준의 ‘오피스’(1990~2002), 1채널 비디오 조각 with 1.27” 모니터, 1124 x 711 x 559mm, 테이트모던 소장 [사진 영국문화원] 5 백남준의 ‘Flux Fleet’(1974), inscribed antique irons, 229 x 1575 x 178mm, 테이트모던 소장 [사진 영국문화원] 6 백남준의 ‘Saturn’(2001), mixed media, single channel video, 606 x 810 x 114mm [사진 갤러리 두인] 7 백남준의 ‘Untitled’(1996), still image on canvas, 520 x 705mm [사진 갤러리 두인]