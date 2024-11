브라질 리우데자네이루에 위치한 현대미술관에서 3일(현지시간) 호주 극사실주의 조각가 론 뮤익(Ron Mueck)의 작품이 전시되고 있다. 관람객들이 ‘우산 아래 커플(Couple Under an Umbrella)’, ‘마스크 II(Mask II)’, ‘나무토막을 든 여인(Woman with Sticks)’, ‘정물화(Still Life)’, 등 전시 작품들을 감상하고 있다. [로이터=뉴스1]