[인사] 제이미디어렙 外

제이미디어렙
▶대표이사 (상무) 김시래
▶사업부문대표 (상무) 송상훈
▶광고본부장(이사) 조학식▶경영기획실장 겸 관리팀장(수석부장) 오영민▶Ad Biz 1 팀장 성치열▶Ad Biz 2 팀장 김종훈▶Ad Biz 3 팀장 이용욱▶Ad Biz 4 팀장 윤덕현▶Ad Biz 5 팀장 백민호▶IMC 팀장 이주엽▶기획팀장 김정렴▶지원팀장 김항종
◆교육부＜전보＞▶대학장학과장 전진석▶예산담당관 김정연▶규제개혁법무〃 정오채▶교육시설〃 김재학▶인재직무능력정책과장 강병구▶평생학습〃 최윤홍▶직업교육〃 김홍순▶대학원지원과장 정시영＜부이사관 승진＞▶감사총괄담당관 이현준▶학부모지원팀장 오순문▶사립대학제도과장 정영준▶한국방송통신대 사무국장 임창빈▶한경대 〃 최병만▶한국교통대 〃 최규봉▶목포해양대 〃 조일환▶세종특별자치시교육청 신문규
◆공정거래위원회＜국장급 전보＞▶대변인 신동권▶기획조정관 채규하▶경쟁정책국장 김성하▶기업거래〃 배진철▶카르텔조사국장 김준범
◆KAIST▶국제교원및학생지원팀장 이정일▶KAIST기업가정신진흥원운영〃 윤준호▶행정발전교육센터장 겸 KAIST교육원운영〃 이희찬▶학술정보운영〃 이미영▶학사정보〃 심도석▶KAIST클리닉운영〃 김용인
◆청운대▶산업대학장 양의동
◆MBCNET▶대표이사 정경수▶이사 이용석 황용구▶감사 윤길용
◆미디어펜▶사장 겸 주필 장윤영
◆한국금융연구원▶통일금융연구센터장 이상제
◆한국기계연구원▶연구부원장 이응숙▶경영〃 강건용▶경영관리본부장 김홍배▶감사부장 이상태▶대외협력실장 김창주▶기술사업화센터 기업기술지원〃 박희창▶극한기계연구본부 열공정극한기술연구〃 최준석▶기계시스템안전연구본부 시스템다이나믹스연구〃 김영철▶대구융합기술연구센터 행정·기술지원〃 임계현▶연구운영〃 심영렬◆경영기획본부▶경영전략실장 박상진▶기획예산〃 이사일▶인력개발〃 김달식▶총무구매〃 이승모▶안전시설재무〃 조재균◆대외협력실▶홍보과장 송재윤