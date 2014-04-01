[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실＜고위공무원(국장급)＞▶시민사회비서관 김외철＜고위공무원(국장급) 승진＞▶성과관리정책관 박구연▶고용식품의약〃 이효진▶영유아 교육보육통합 추진단 부단장 민용식＜부이사관 승진＞▶의정과장 한경필▶국정과제총괄〃 김종문▶경제규제심사1〃 윤순희▶인사〃 손동균▶조세심판원 행정실장 이상헌＜서기관 승진＞▶기획총괄정책관실 박영철▶국정과제관리관실 박은경▶경제규제관리관실 서문수▶총무기획관실 총무과 나관주▶안전환경정책관실 이해정▶공보기획비서관실 김완수▶조세심판원 행정실 곽상민＜과장·팀장급 전보＞▶국무조정실장실 정책보좌관 최용선▶연구지원과장 김준민▶행정관리〃 이정기▶국정과제기획〃 권혜린▶정상화과제총괄〃 김민성▶정상화과제관리〃 한동희▶공직복무관리관실 기획총괄〃 장영현▶경제총괄〃 송경원▶산업통상정책〃 김홍수▶에너지자원정책〃 이상로▶보건정책〃 손방▶여성가족아동〃 김희순▶안전정책〃 양성호▶성과관리총괄〃 손진욱▶성과관리1팀장 김명신▶규제정책과장 윤순희▶규제제도개선팀장 이병호▶경제규제심사1과장 이동훈▶경제규제심사2〃 유승표▶사회규제심사1〃 이용주▶사회규제심사2〃 김성훈▶사회규제심사3팀장 이훈범▶공공갈등협업〃 우향제▶주한미군기지이전지원단 정책조정〃 전종우▶국정과제지원〃 이승규▶정무기획행정관 이성춘▶정무운영〃 공병도▶공보총괄〃 권용식▶정책홍보〃 박상철▶언론분석〃 김영관▶OECD대한민국정책센터 운영기획실장 정부효
◆헌법재판소▶헌법연구관 김규림
◆식품의약품안전처＜과장급 전보＞▶처장 비서관 우영택▶기획조정관실 창조행정담당관 조대성▶식품안전정책국 주류안전관리기획단장 박희옥▶의약품안전국 의약품관리총괄과장 김현정▶식품의약품안전평가원 미생물과장 이희정(인사교류)▶서울지방식품의약품안전청 운영지원과장 주선태▶경인〃 식품안전관리과장 장인재
◆국민권익위원회＜과장급 전보＞▶경찰민원과장 박범서
◆농촌진흥청＜과장급(인사교류)＞▶국립농업과학원 농업생명자원부 생물안전성과장 박순기▶경북대 조현석
◆기상청＜과장급(4급) 전보＞▶안동기상대장 박종서▶기상자원과장 손승희▶위성운영〃 연혁진▶레이더운영〃 신기창▶레이더분석〃 이재원▶항공기상청 정보지원〃 김성헌＜임명＞▶한국기상산업진흥원장 이희상
◆민주평화통일자문회의＜고위공무원 전보＞▶기획조정관 김점준▶통일정책자문국장 김운식▶위원활동지원〃 신은숙＜과장급 전보＞▶대변인 김안나▶운영지원담당관 고영훈▶기획재정〃 김종진▶자문건의과장 전난경▶여론분석〃 박학민▶교육연수〃 이호승▶중앙지역〃 신용운▶중부지역〃 안진용▶남부지역〃 백찬종▶해외지역〃 강승완▶정책연구위원 신주현
◆강릉원주대▶입학관리본부장 진덕희▶취업지원〃 김성준▶공동실험실습관장 백경구▶사회봉사센터소장 박창래
◆경희대▶미원조영식박사기념사업회 위원장 공영일
◆조선미디어렙▶광고영업국장 장남수▶미디어사업〃 임재영▶기획〃 오완근 ▶광고1팀장 이상훈▶광고2〃 김형태▶광고3〃 홍상영▶광고기획〃 한상철
◆이데일리TV▶사장 김형철▶총괄본부장(상무보) 문주용
◆한국공항공사＜임원＞▶상임이사 경영지원본부장 김종형▶〃안전시설본부장 박담용＜본부장＞▶서울지역본부 본부장 정세영
◆한국농촌경제연구원＜승진＞▶선임연구위원 박석두 이계임 송주호 이용선 허장▶연구위원 김미복 문한필▶선임행정원 이정현
◆한국형사정책연구원▶기획조정실장 전영실▶감사〃 김능겸▶행정지원〃 안상국▶일반사회범죄연구실장 김은경▶산업경제범죄〃 신의기▶사법기관·법제도〃 탁희성▶국제협력센터장 장준오▶범죄통계조사〃 황지태▶기획팀장 전현욱▶예산·대외협력〃 김용태▶인사·회계〃 김종대▶학술정보〃 김병규
◆한국과학기술연구원▶바이오마이크로시스템연구단장 책임연구원 강지윤▶바이오닉스연구단장 〃 김승종▶테라그노시스연구단장 〃 이철주▶도시에너지시스템연구단장 〃 이대영▶에너지융합연구단장 〃 정경윤▶연료전지연구센터장 〃 한종희▶연구개발실장 책임관리원 남동우▶경영기획실장 〃 김동한▶경영관리실장 〃 변덕용▶기술사업화실장 〃 최치호▶인재개발실장 〃 주영철▶강릉분원 중소기업지원센터장 〃 박종식▶전북분원 연구지원부장 〃 김영종▶전북분원 중소기업지원센터장 〃 박항래
◆국토연구원▶도시재생지원센터장 유재윤▶국가도시방재연구〃 김종원▶도시재생지원기구단장 박세훈
◆경기도문화의전당＜2급 승진＞▶공연사업본부 무대기술팀장 김근성＜3급 승진＞▶경영본부 고객서비스팀장 최현희▶〃 홍보마케팅팀장 김경수