[인사] 중앙일보 에이프린팅 外

◆중앙일보 에이프린팅＜보임＞▶강남공장장 안미준▶안산〃 박영식▶제작운영팀장 이상수
◆국토교통부＜과장급 전보＞▶광역도시철도과장 정채교▶행복주택개발과장 김영태▶익산지방국토관리청 관리국장 김을겸▶익산지방국토관리청 하천국장 김태원▶진주국토관리사무소장 권영래
◆해양수산부＜부이사관 승진＞▶대통령비서실파견 양동엽▶해양정책실 국제협력총괄과장 강용석▶〃 원양산업과장 조신희▶해운물류국 항만물류기획과장 김창균▶해사안전국 해사안전정책과장 이상진▶항만국 항만정책과장 이철조＜서기관 승진＞▶허베이스피리트피해지원단 신만철▶대변인실 홍보담당관실 명노헌▶운영지원과 이상영 이종호▶기획조정실 기획재정담당관실 오영록 이상묵▶해양정책실 해양정책과 김병구 김병섭▶〃 연안계획과 정하윤▶〃 해양환경정책과 정준호▶수산정책실 수산정책과 최덕부 지정훈▶〃 어업정책과 고경만 김경남▶〃 수산자원정책과 주두만▶해운물류국 해운정책과 노재옥▶해사안전국 해사안전정책과 고송주▶〃 항해지원과 이인수 서홍용▶항만국 항만정책과 황상호▶〃 항만개발과 고상우▶국립해양조사원 허룡▶동해어업관리단 무궁화34호 선장 김점곤
◆문화재청＜과장급 전보＞▶문화재보존국 수리기술과장 정영훈▶문화재활용국 궁능문화재〃 나명하▶현충사관리소장 최이태
◆세계일보＜상무 승진＞▶광고국장 이익수
◆서울경제신문▶논설실장 이신우▶선임기자 겸 논설위원 권홍우