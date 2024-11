작시스(Xaxis), 척수장애 치료연구 기금 마련 국제자선달리기 후원

세계 최대 디지털 타켓 마케팅 및 기술 플랫폼 회사인 작시스 코리아(Xaxis)가 오는 5월 4일 개최되는 국제자선달리기 대회인 <윙스 포 라이프 월드 런>(Wings for Life World Run)의 한국 대회를 후원한다.윙스>

첫 대회를 후원하는 작시스 코리아(Xaxis)는 자사가 보유한 온라인 · 모바일 · 소셜네트워크서비스 · 비디오 플랫폼을 아우르는 방대한 디지털 채널에 기반한 타켓 마케팅 기술을 활용해 <윙스 포 라이프 월드 런> 대회를 알리는데 도움을 줄 예정이다.윙스>

포탈사이트인 네이트(nate)를 비롯해, 판도라TV · 티빙(Tving) · 곰TV(Gom TV), 아프리카TV(Afreeca TV)등의 웹TV 사이트와 JTBC, MBN, SBS,KBS, 동아닷컴, 매경닷컴 의 언론사 홈페이지 등을 통해 6300만회 가량의 순방문자수에 해당하는 광고를 내보내 대회에 대한 관심을 높일 계획이다.

작시스 코리아 관계자는 “정복할 수 있는 척수장애에 대한 인식과 공감을 나누고자 대회를 후원하게 됐다”며, “작시스의 디지털 광고 플랫폼을 통한 후원으로 많은 이들이 치료 연구 기금 모집을 위한 대회에 참가할 수 있기를 기대한다’고 말했다.

<윙스 포 라이프 월드 런>은 척수장애 치료 연구를 지원하는 기금을 마련하기 위해 오는 5월 4일 오후 7시, 전 세계 33개국 35개 도시에서 동시에 출발하는 세계 최대 규모의 국제자선달리기 대회이다. 한국에서는 국내 처음으로 일반에게 개방하는 전남 영암 F1경기장의 공식출발선에서 시작하며, 국민마라토너 이봉주 선수가 총감독(스포츠 디렉터)을 맡아 대회를 준비하고 있다.윙스>

한편, 작시스(Xaxis)는 모든 디지털 미디어 채널과 디바이스를 구매하는 오디언스를 대상으로 업계에서 유일하게 종합적인 프로그램 방식의 플랫폼을 전 세계 2700여 고객사에게 제공하는 세계 최대의 프로그램 방식(programmatic) 미디어 및 기술 플랫폼 회사이다.

o 작시스(Xaxis) 소개

작시스는 모든 미디어 채널을 아울러 청중에게 광고주와 게시자를 프로그램 방식으로 연결해주는 국제적인 디지털 미디어 플랫폼이다. 작시스는 고유의 기술, 자사 기술특허 데이터 자산, 그리고 가장 뛰어난 청중 분석가, 데이터 과학자 및 소프트웨어 엔지니어들로 이루어진 팀과의 독점적인 관계를 포괄적으로 보유하고 있다. 작시스와 협업하는 광고주들은 보다 높은 디지털 마케팅 캠페인 투자 수익을 구현하고 있으며 게시자들은 새롭고 가치 있는 청중에게 적합한 콘텐츠와 광고를 전달하고 있다. 작시스는 북미, 유럽, 아시아, 남미에 걸쳐2,700여 명의 광고주와 함께 일하고 있다. 상세정보는 www.xaxis.com에서 확인할 수 있다.

o 윙스 포 라이프 월드 런 (Wings for Life World Run)

‘윙스 포 라이프 월드 런’은 ‘달릴 수 없는 이들을 위해 달린다(running for those who can’t)’는 슬로건 하에 전 세계 척수손상 프로젝트 기금 마련을 위해 ‘윙스 포 라이프’ 재단 주최로 진행되는 신개념의 지상 최대 규모 러닝 이벤트이다. ‘윙스 포 라이프’ 재단에서 오스트리아 출신 두 명의 스포츠 및 이벤트 전문가의 아이디어를 수용해 올해 처음 전 세계 6개 대륙, 33개국, 35개 장소에서 동시에 개최할 예정이며, 대회 참가비 등의 수익금은 총 3단계로 이루어진 엄격한 심사 과정을 통해 전액 척수손상 치료를 위한 연구 프로젝트에 기부될 예정이다.

o 윙스 포 라이프 (Wings for Life) 재단

윙스 포 라이프(Wings for Life) 재단은 2004년 7월 척수손상 치료를 위한 연구기금 마련을 위해 설립된 비영리재단으로 척수 손상으로 인한 하반신 마비처럼 치료가 불가능하다고 여겨진 영구적 장애도 손상된 신경세포의 재생으로 치유가 가능하다는 것을 전 세계에 알리고 관련 연구를 지원하고 있다. 스포츠, 미술, 산업 등 다양한 분야의 세계적 스타들이 윙스 포 라이프 재단을 후원하고 있으며 특히 F1 챔피언으로 우리에게도 잘 알려진 세바스찬 베텔은 윙스 포 라이프의 홍보대사로도 활동하며 휠체어가 없는 세상을 위해 적극적으로 노력하고 있다. 윙스 포 라이프 재단은 설립 이후 전 세계 척수 손상 연구기관을 적극 지원해 오고 있으며, 현재까지 총 82개의 척수손상 치유 관련 프로젝트를 후원해 왔다.

