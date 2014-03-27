[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부＜국과장급 전보＞▶중앙해양안전심판원 동해지방해양안전심판원장 정선문▶국제원양정책관(직대) 최완현▶허베이스피리트피해지원단 부단장(파견) 손건수▶장관 비서관 우동식▶수산정책실 수산정책과장 전재우▶〃 양식산업과장 최용석▶해양수산인재개발원장 장성식
◆중소기업청＜과장급＞▶서울지방중소기업청 창업성장지원과장 정진원＜서기관급＞▶부산울산지방중소기업청 기업환경개선과장 남정령▶대구경북〃 창업성장지원과 박상준
◆대전지방경찰청▶경무과장 정희영
◆전남도＜지방 서기관＞▶규제개혁추진단장 주순선▶F1조직위원회 지원부장 박수철
◆평택시＜4급 승진＞▶기획예산과 우제경▶총무과 서종철▶자치행정과 양정모
◆서울대▶사회과학대학장 박찬욱
◆경희대▶서울부총장 한균태
◆도로교통공단▶교육본부장(상임이사) 정철수◆한국교통방송▶광주본부장 장영주▶전주〃 강이순▶창원〃 권영원
◆한국교직원공제회＜1급 승진＞▶서울강원지역본부장 김현숙▶경기인천〃 윤홍열▶대전〃 문회구▶The-K저축은행㈜ 이태원＜1급 전보＞▶회원복지부장 조인욱▶공제사업부장 김준기▶해외투자부장 강성석▶금융〃 김순홍▶대체〃 임영혁▶감사실장 고지영＜2급 승진＞▶미래전략실 전략기획팀장 박병철▶〃 투자심사팀장 송상훈▶공제사업부 수납관리팀장 김미경▶경기도북부지부 사무국장 박기원▶제주특별자치도지부 〃 손원선▶The-K소피아그린㈜ 장영호＜2급 전보＞▶대체투자부 기업금융팀장 가선노▶〃 대체투자1팀장 류영학▶〃 대체투자2팀장 박만수▶경영지원부 경영지원팀장 염홍필▶〃 인력개발팀장 박석배▶회원복지부 회원복지팀장 고부현▶〃 통합마케팅팀장 박준석▶금융투자부 채권운용팀장 방종구▶해외투자부 해외금융팀장 박인현▶〃 해외대체1팀장 이승훈▶서울특별시지부 사무국장 박명일▶경기도남부지부 〃 임익순▶충청북도지부 〃 민경배▶The-K교직원나라㈜ 고재택