물 한 방울 섞지 않고 짜낸 주스…신선함은 쏙~ 면역력은 쑥~

가격이 비싸도 질 좋은 재료로 제대로 만든 ‘바른 먹거리’를 찾는 소비자가 늘면서 주스시장에서는 ‘100% 착즙 주스’가 관심을 끌고 있다.

100% 착즙 주스란 물을 섞지 않고 생오렌지만 짜서 담은 주스를 말한다. 오렌지 농축액에 물을 섞어 당도를 맞춘 ‘100% 주스’와 다르다. 가격대가 기존 주스보다 약 3배 이상 높은 수준에서 형성되지만 풍미와 영양은 확연히 좋은 프리미엄 주스다.

매일유업은 지난해 6월 물 한 방울 넣지 않고 생오렌지, 생자몽을 그날 바로 짠 100% 프리미엄 착즙 주스인 ‘플로리다 내추럴(Florida’s Natural)’을 출시했다.

주스시장도 경기불황의 여파로 전반적으로 위축되고 있지만 프리미엄 주스시장은 상승세를 보이고 있다. 작년 말 현재 전체 주스시장은 10% 마이너스 성장을 한 반면 프리미엄 주스시장은 20% 이상 성장해 300억원대를 형성하고 있다. TV 공중파 방송이나 소비자들의 자발적인 온라인 포스팅을 통해서도 ‘물이 섞인 주스’와 ‘100% 착즙 주스’의 차이에 대한 인식이 높아지고 있다.

매일유업은 "현재 국내에서는 식품의약품안전처의 규정에 따라 농축 과즙에 정제수를 섞어 당도를 맞춘 농축환원주스도 100% 표기가 가능하기 때문에 패키지나 제품명에서 프리미엄 표기를 한 기존 주스를 100% 착즙 주스로 오인할 수 있다”고 지적했다. 100% 프리미엄 주스를 구입할 때 물 한 방울 섞이지 않은 생오렌지, 생자몽을 그대로 짠 ‘농축시키지 않은(not From Concentrate·NFC)’ 제품을 생각하는 소비자들의 기대와는 다를 수 있다는 것이다.

따라서 100% 프리미엄 주스를 고를 때에는 상품 앞뒷면의 라벨을 확인해야 한다. 매일유업은 “생오렌지, 생자몽을 그대로 착즙해서 만든 제품에서는 농축액으로 만들지 않았다는 뜻의 ‘not From Concentrate’ 혹은 이의 줄임말인 ‘NFC’ 표시를 확인할 수 있다”고 설명했다. Not From Concentrate(NFC) 문구를 확인했다면 라벨 뒤의 영양성분표에서 ‘정제수(물)’를 확인해야 한다. 정제수가 들어간 제품은 100% 과일을 즙을 내서 만든 프리미엄 주스가 아니다.

매일유업은 “생오렌지, 생자몽을 그날 바로 짠 100% 프리미엄주스인 플로리다 내추럴(Florida’s Natural)은 100% 프리미엄 주스가 갖춰야 할 조건을 다 갖춘 제품으로 물 한 방울 넣지 않았다”고 설명했다. 성분 표시 라벨에서는 농축액과 정제수가 빠진 오렌지 100%(오렌지과즙 98.3%, 오렌지과육 1.7%), 자몽 100%의 표기를 확인할 수 있다고 밝혔다. 또 냉동과 해동을 거치는 다른 프리미엄주스와는 달리 냉장온도 4°C 이하로 유지한 착즙액을 판매한다. 착즙액을 그대로 담기 때문에 오렌지 과육을 그대로 느낄 수 있다.

매일유업은 플로리다 내추럴(Florida’s Natural)이 플로리다 오렌지 농부들이 직접 땅, 나무, 과일을 80년 동안 관리해오며 주스 회사 및 브랜드까지 만들어 판매하는 협동조합의 제품이기 때문에 풍미와 질을 신뢰할 수 있다면서 그 신뢰를 바탕으로 출시 이후 5개월 만에 오렌지, 자몽 프리미엄주스에서 판매 1위를 기록하고 있다(LinkAztec 판매량, 2013년 6~9월 누계 기준)고 밝혔다. 문의는 고객상담센터(1588-1539)로 하면 된다. 홈페이지(www.floridasnatural.co.kr)에서도 자세한 정보를 확인할 수 있다.

