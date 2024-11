멋스러운 그녀는 나비 모양, 향수 어린 그 남자는 원형으로

요즘 아이웨어 모양은 크게 4가지 정도로 나뉜다. 언뜻 보면 나비인 듯, 고양이 눈을 닮은 듯한 모양의 안경테(사진1~3), 제각각 독특한 디자인을 뽐내는 것(사진4~8), 복고풍으로 동그란 모양을 기본으로 한 디자인(사진9~12), 거울처럼 반사효과가 강한 선글라스(사진13·14) 등이다. 촬영 협조=이수진·이석찬(모델·케이플러스), 알랭미끌리, 아프리카, 토니세임 by 비에스타인터내셔널, 토니스캇, 제인송X젠틀몬스터, 안토니모라토, 트리티, 스와로브스키·앵글로마니아·지방시 by 다 F&S, 베리스·그레이안트·카렌워커 by 옵티칼W, 3.1필립림 by 한독, 알렉산더매퀸·펜디·디올 by 사필로, 실루엣 by 디캐이(안경·선글라스), 온앤온·스톤헨지·바나나리퍼블릭·주크·타스타스·SJSJ·스와로브스키·시스템옴므·TNGT·아르마니익스체인지·제라드다렐·프론트로우 by W컨셉(의상·액세서리)