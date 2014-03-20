[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부＜과장급 전보＞▶성과평가정책과장 유대선
◆안전행정부＜고위공무원 전보＞▶충청북도 행정부지사 정정순▶소청심사위원회 상임위원 신진선＜고위공무원 승진＞▶대전청사관리소장 이용철▶국립과학수사연구원 법생화학부장 박기원＜과장급 전보＞▶지방재정세제실 재정정책과장 서승우▶〃 지방세분석과장 조영진
◆문화체육관광부▶아시아문화중심도시추진단장 김성일
◆국민권익위원회＜고위공무원＞▶상임위원 박창수＜고위공무원 승진＞▶행정심판심의관 김태응＜과장급 전보＞▶제도개선총괄과장 최영균▶보호보상〃 김형국
◆국가보훈처＜전보＞대구지방보훈청장 오진영
◆서울대▶보건진료소장 임춘수
◆서울예술대▶교학부총장 구환영▶전략기획실장 박지훈▶기획조정실장 장지헌▶산학협력처장 임형택▶대외협력 국제처장 유태균▶대외협력 국내처장 김승미▶산학협력부처장 남승헌▶산학협력처 실습지원부처장 김대홍▶대외협력 부처장 오준현▶전략기획실 정책기획디렉터 손영모▶공연창작학부장 황두진▶미디어창작학부장 심길중▶공연학부장 임도완▶영상학부장 유태균▶문예학부장 김혜순▶디자인학부장 임창윤▶음악학부장 한충완▶커뮤니케이션학부장 김현애▶예술창작기초학부장 유혜경
◆KNN▶경영사업본부장 문혁주▶방송〃 이성림▶경남〃 조승완▶서울〃 김병근▶서부경남〃 최용부
◆안전보건공단▶서울지역본부장 이충호
◆전자부품연구원▶감사실장 김세영▶중소기업지원본부장 조원갑▶경영지원〃 우병태▶광주지역〃 신찬훈▶부품소재물리연구센터장 천성일▶디스플레이융합연구〃 한철종▶콘텐츠응용연구〃 이경택
◆한국과학기술기획평가원▶창조경제혁신센터장 오세홍▶규제개혁〃 정동덕▶R&D평가〃 정상기