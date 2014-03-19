[인사] 교육부 外

◆교육부▶대학정책과장 최은희▶교육부 김보엽▶외교부(주일본대사관 참사관) 최성유▶국제교육협력담당관 박지영▶교원복지연수과장 이용학▶학교폭력대책과장 오성배▶지역대학육성과장 김일수▶외교부(주중국대사관 1등서기관) 김영진▶교원소청심사위원회 이상돈▶국사편찬위원회 총무과장 양승택▶국립국제교육원 이주호▶충남대 유정기
◆문화체육관광부＜과장급 전보＞▶아시아문화중심도시추진단 전당운영협력과장 장진상＜서기관 승진＞▶국립중앙도서관 도서관연구소장 김미해▶국립중앙도서관 박주옥▶국립중앙도서관 이성덕
◆산업통상자원부＜국장급 전보＞▶대변인 박원주▶무역정책관 원동진▶산업정책관 강성천▶원전산업정책관 유연백▶에너지수요관리정책단장 박기영
◆국토교통부＜전보＞▶재정담당관 강주엽▶수자원개발과장 이성해▶도로정책과장 강희업
◆공정거래위원회＜과장급 전보＞▶부산지방공정거래사무소장 최영수＜과장급 승진＞▶대구〃 설춘호▶경쟁제한규제개혁작업단 부단장 강도영＜서기관 전보＞▶업무지원팀장 임덕용
◆한겨레신문사◆편집국▶에디터부문장 김종철▶정치사회에디터 백기철▶경제국제〃 이봉현▶문화스포츠〃 문현숙▶여론미디어〃 강성만▶탐사기획〃 박용현▶정치부장 권태호▶사회〃 강희철▶사회정책〃 이제훈▶사회2〃 이종규▶국제〃 박민희▶스포츠〃 이춘재▶사진〃 강창광▶인물탐구〃 김경애◆광고국▶부국장 겸 광고기획부장 지정구▶광고1〃 김성태▶광고2〃 장덕남◆제작국▶제작기술지원부장 염춘호▶윤전1〃 안병렬▶윤전2〃 차승만▶발송〃 김용상◆독자서비스국▶부국장 겸 지방영업부장 김성태▶판매기획〃 유재형◆출판국▶출판기획담당 부국장 윤승일▶광고담당〃 이재원▶출판사진부장 김진수▶출판광고〃 강대성▶출판관리〃 이유경▶출판마케팅〃 박용태◆사업국▶부국장 겸 문화사업부장 송제용◆전략기획실▶부실장 겸 미래전략부장 박중언◆경영지원실▶주주서비스센터장 이병▶총무부장 정태희▶인재개발〃 오은주▶재경〃 이현자◆연구기획조정실▶한겨레경제연구소 연구위원 김회승
◆서울경제▶편집국 산업부장(부국장) 이용택▶경제부장 권구찬▶생활산업부 선임기자(부장) 이효영▶건설부동산부장(부장대우) 정두환▶논설위원실 논설위원(부장대우) 임석훈▶편집국 디지털미디어부장(부장대우) 송영규▶사진부장(차장) 김동호▶생활산업부장(차장) 홍준석▶문화레저부장(차장) 이병관▶정보산업부장(차장) 이종배▶편집부 부장대우 박선지 서동렬▶논설위원실 논설위원(부장) 문성진▶편집국 정치부장 안의식▶금융부장(부장대우) 김영기▶여론독자부장(차장) 오현환▶논설위원실 논설위원(차장) 온종훈
◆서울경제TV SEN▶보도제작본부장 강창현